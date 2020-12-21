Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».
Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.
Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
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Содержание выпуска:
- Установка для моделирования сигналов вибрации подшипников качения с дефектами.
- Метод локализации источников разрядной активности в силовых кабелях.
- Способ и система неинвазивного мониторинга магнитного потока синхронного генератора.
- Контроль наличия короткозамкнутых витков статорной обмотки генератора по данным электромагнитного момента, тока возбуждения и блуждающих токов параллельных ветвей.
- Опыт разработки системы мониторинга и анализа активности ЧР.
- Исследование влияния искажений питающего напряжения на характеристики ЧР в пустотах в изоляции.
- Опыт разработки барьерного датчика ЧР на основе двухконтурной антенны.
- Диагностика асинхронных двигателей с частотным регулированием по краткосрочным данным при помощи комбинации машинного обучения и отраслевых знаний.
- Опыт диагностики асинхронных двигателей 6 кВ при помощи мониторинга магнитного потока и сигнатурного анализа тока.
- Метод мониторинга и предотвращения обледенения линий электропередач.
- Определение ЧР в воздушных кабелях при помощи методов машинного обучения.
- Диагностика оборудования по данным вибрации в условиях высокоэнергетических импульсных помех.
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Источник: РНК СИГРЭ