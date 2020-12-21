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Рубрика "Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования"

Рубрика Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования

21 декабря 2020, 16:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БО-ЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».

Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.

Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».

Содержание выпуска:

  1. Установка для моделирования сигналов вибрации подшипников качения с дефектами.
  2. Метод локализации источников разрядной активности в силовых кабелях.
  3. Способ и система неинвазивного мониторинга магнитного потока синхронного генератора.
  4. Контроль наличия короткозамкнутых витков статорной обмотки генератора по данным электромагнитного момента, тока возбуждения и блуждающих токов параллельных ветвей.
  5. Опыт разработки системы мониторинга и анализа активности ЧР.
  6. Исследование влияния искажений питающего напряжения на характеристики ЧР в пустотах в изоляции.
  7. Опыт разработки барьерного датчика ЧР на основе двухконтурной антенны.
  8. Диагностика асинхронных двигателей с частотным регулированием по краткосрочным данным при помощи комбинации машинного обучения и отраслевых знаний.
  9. Опыт диагностики асинхронных двигателей 6 кВ при помощи мониторинга магнитного потока и сигнатурного анализа тока.
  10. Метод мониторинга и предотвращения обледенения линий электропередач.
  11. Определение ЧР в воздушных кабелях при помощи методов машинного обучения.
  12. Диагностика оборудования по данным вибрации в условиях высокоэнергетических импульсных помех.

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Источник: РНК СИГРЭ

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