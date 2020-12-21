 
Новости портала

RusCable Insider #203 - Как будет работать "Севкабель" в условиях банкротства. Кто контролирует заниженку? Продолжение Эксперт.Аналитики!

RusCable Insider #203 - Как будет работать Севкабель в условиях банкротства. Кто контролирует заниженку? Продолжение Эксперт.Аналитики!

21 декабря 2020, 12:42
Рубрика: Новости портала
Метки: КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Источник:

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
359

Мы публикуем - вы читаете! Вышел свежий номер журнала RusCable Insider, где мы собрали все самое важное, актуальное и интересное за прошедшую неделю. Что читать на этот раз?

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №203 от 21 декабря 2020 года

Снова про завод «Севкабель». На этот раз Александр Меньщиков, управляющий директор банка непрофильных активов «Траст», рассказал, как старейший кабельный завод в России будет работать в условиях банкротства, и раскрыл дальнейшие планы по продаже актива. Ищите это на 5 странице.

В начале декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся Международный форум «Малоэтажная Россия – 2020». Одним из докладчиков форума стал Александр Лощенко, Президент Национального объединения участников строительной индустрии, Президент Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, Почетный строитель, кандидат экономических наук. Журналисты редакции RusCable.Ru пообщались с Александром Лощенко и узнали, с какими проблемами сталкивается строительная отрасль сегодня и какие есть пути их решения.

В этом номере мы опубликовали и свежие данные Эксперт.Аналитики: объемы производства, темпы роста рынка, сравнение цен и другие показатели - то, что пригодится в вашей работе. 10-12 страницы журнала - это одни только таблицы и графики. Изучайте!

Отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) уже начал выводить на рынок накопители для востребованного направления развития энергетической гибкости в энергосистеме. Уже вовсю реализуется пилотный проект с АО «Атомэнергопромсбыт» (АЭПС) – отраслевой энергосбытовой компанией Госкорпорации «Росатом» – «Коммерческий диспетчер». Участники пилотного проекта, применяя накопители, могут оптимизировать свое потребление энергии из внешней сети и существенно экономить на оплате электроэнергии и мощности.

Как сэкономить до 1,5 млн в месяц при помощи накопителей энергии и коммерческого диспетчера, узнаем подробнее из интервью на 14-16 страницах.

И это ещё далеко не все, что есть в этом выпуске RusCable Insider: материал от ЭНЕРГОСМИ.ру, новости короткой строкой и подборка материалов  от Elektroportal.ru. 

Что внутри выпуска?

  • Обложка: монтажный кабель VOLTA
  • Севкабель: производство дороже лома. Интревью с владельцем о том, как завод будет работать в условиях банкротства
  • Кто контролирует заниженку? Интервью с Александром Лощенко о проблемах в строительной отрасли сегодня
  • Продолжение Эксперт.Аналитики. Объемы производства, темпы роста рынка, сравнение цен и другие показатели.
  • Ядерный синтез. Приблизит ли технология суперкабеля «неисчерпаемое» энергоснабжение? - материал ЭНЕРГОСМИ.РУ
  • Парк будущего, кибер рука-лицо, вертикальная ферма, неправильные пчелы, а так же VR ЖКХ от Росэлектроника и новинки Legrand  – обо все и более в дайджесте ЭлектроПортал.ру https://elektroportal.ru/

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
Expert.Аналитика выпустила вторую часть отчета о ситуации на кабельном рынке 21.12.2020
Expert.Аналитика выпустила вторую часть отчета о ситуации на кабельном рынке
15.12.2020
"Псевдорегулятор кабельной отрасли". Кто контролирует "заниженку"? Новое интервью
Интервью с инкогнито о секретах тендерной кухни 15.12.2020
Интервью с инкогнито о секретах тендерной кухни
Сотрудники RusCable.Ru узнали, как делают российские выключатели на КЭАЗе 15.12.2020
Сотрудники RusCable.Ru узнали, как делают российские выключатели на КЭАЗе
Эта новость часть сюжета Материалы портала
Другие новости сюжета:
05.11.2014
RusCable.Ru поздравляет Группу компаний ТРИЗ
24.01.2017
Cabex: энергия успеха
17.08.2020
Кабельные компании готовы открыть склады для проверок на контрафакт. Откровения в прямом эфире RusCable Live от 14 августа
27.01.2020
Найдите ответы на ваши вопросы в RusCable Insider Digest № 157

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Антиконтрафакт / Кабельная секция
+