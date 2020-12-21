Мы публикуем - вы читаете! Вышел свежий номер журнала RusCable Insider, где мы собрали все самое важное, актуальное и интересное за прошедшую неделю. Что читать на этот раз?

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №203 от 21 декабря 2020 года

Снова про завод «Севкабель». На этот раз Александр Меньщиков, управляющий директор банка непрофильных активов «Траст», рассказал, как старейший кабельный завод в России будет работать в условиях банкротства, и раскрыл дальнейшие планы по продаже актива. Ищите это на 5 странице.

В начале декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся Международный форум «Малоэтажная Россия – 2020». Одним из докладчиков форума стал Александр Лощенко, Президент Национального объединения участников строительной индустрии, Президент Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, Почетный строитель, кандидат экономических наук. Журналисты редакции RusCable.Ru пообщались с Александром Лощенко и узнали, с какими проблемами сталкивается строительная отрасль сегодня и какие есть пути их решения.

В этом номере мы опубликовали и свежие данные Эксперт.Аналитики: объемы производства, темпы роста рынка, сравнение цен и другие показатели - то, что пригодится в вашей работе. 10-12 страницы журнала - это одни только таблицы и графики. Изучайте!

Отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) уже начал выводить на рынок накопители для востребованного направления развития энергетической гибкости в энергосистеме. Уже вовсю реализуется пилотный проект с АО «Атомэнергопромсбыт» (АЭПС) – отраслевой энергосбытовой компанией Госкорпорации «Росатом» – «Коммерческий диспетчер». Участники пилотного проекта, применяя накопители, могут оптимизировать свое потребление энергии из внешней сети и существенно экономить на оплате электроэнергии и мощности.

Как сэкономить до 1,5 млн в месяц при помощи накопителей энергии и коммерческого диспетчера, узнаем подробнее из интервью на 14-16 страницах.

И это ещё далеко не все, что есть в этом выпуске RusCable Insider: материал от ЭНЕРГОСМИ.ру, новости короткой строкой и подборка материалов от Elektroportal.ru.

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