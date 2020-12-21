В 2021 году в Свердловской области на расселение аварийного жилья потратят 2,35 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что в следующем году из аварийного жилищного фонда (53 тыс. кв. метров) планируется переселить 2,94 тыс. человек.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в 2020 году финансирование госпрограммы по переселению уральцев из аварийного жилья увеличено на 467 млн рублей. «В 2021 году предполагаемое увеличение составит 1,2 млрд рублей», – уточнил он.

В 2020 году на расселение аварийного жилья было направлено почти 1,2 млрд рублей. Для переселения жителей в регионе предусмотрено строительство 29 домов, 13 из которых уже сданы.

По информации пресс-службы, за два года действия программы на Среднем Урале расселено 3,13 тыс. человек (126,2% от плана) из аварийного жилья общей площадью 54 тыс. кв. метров (121,7% от плана).

Ранее «СГ» сообщала, что программа расселения аварийного жилья в России на текущий год уже перевыполнена более чем на 50% по количеству переселенцев и более чем на 30% — по площади.