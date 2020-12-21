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Борис Аюев: Дистанционное управление энергообъектами станет одним из основных направлений цифровизации

Борис Аюев: Дистанционное управление энергообъектами станет одним из основных направлений цифровизации

21 декабря 2020, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Председатель правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев принял участие в состоявшемся 15 декабря 2020 года заседании Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии», на котором обсуждались отраслевые итоги 2020 года, перспективы и вызовы в сфере электроэнергетики в наступающем 2021 году.

В ходе обсуждения перспектив развития отрасли и актуальных задач в сфере электроэнергетики Борис Аюев подчеркнул важность ведущейся в отрасли цифровизации и отметил, что принятая в 2020 году новая Энергетическая стратегия РФ предусматривает переход к 2035 году на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети 220 кВ и выше и объектов генерации 25 МВт и выше.

Он сообщил, что в ближайшие годы Системный оператор особое внимание будет уделять внедрению дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА электросетевых объектов, а также технологии цифрового дистанционного управления графиками нагрузки электрических станций из диспетчерских центров.

Дистанционное управление оборудованием сетевых объектов позволяет повысить надежность и эффективность электроэнергетических режимов энергосистемы, в частности, радикально сократить длительность неоптимальных электроэнергетических режимов за счет ускорения оперативных переключений в электроустановках. В свою очередь, прямое дистанционное управление графиками нагрузки электростанций позволяет повысить стабильность функционирования ЕЭС России благодаря повышению оперативности регулирования нагрузки генерирующего оборудования и снижению вероятности ошибочных действий оперативного персонала электростанций.

Еще одним из ключевых направлений деятельности АО «СО ЕЭС» в наступающем году станет развитие технологий экономического управления спросом, сообщил глава Системного оператора. Модель агрегаторов управления спросом, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в механизме ценозависимого снижения потребления в ЕЭС России.

Стартовавший в июне 2019 года пилотный проект доказал эффективность новой модели управления спросом розничных потребителей. Более 70 компаний приняли участие в проекте в качестве агрегаторов. В общей сложности охвачено свыше 300 объектов управления в 51 регионе России. За полтора года объем управляемой нагрузки увеличился более чем в 10 раз – с 50 до 600 МВт.

Благодаря агрегаторам в краткосрочной перспективе отрасль может получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Источник: сайт газеты «Энергетика и промышленность России»

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Источник: РНК СИГРЭ

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