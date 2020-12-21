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"Мордовэнерго" реализует программу модернизации системы учета

Мордовэнерго реализует программу модернизации системы учета

21 декабря 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МОРДОВЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» завершает работы по монтажу современных приборов учета в города и селах региона. Так, например, в Комсомольском производственном отделении (ПО) работы выполнены в полном объеме. На территории обслуживания ПО установлено 744 счетчика.

Всего в Мордовии специалисты установили более 3,5 тыс. приборов учета. До конца месяца будет смонтировано еще 433 «умных счетчика». Над выполнением этой задачи в настоящее время работает 5 бригад. Всего в рамках инвестиционной программы филиала «Мордовэнерго» в 2020 году запланирован монтаж 3965 приборов учета электрической энергии.

Внедрение интеллектуальных приборов учета – поэтапный процесс. «Умные счетчики» устанавливаются вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. В первую очередь обслуживаются потребители, у которых приборы учета не установлены, неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки (т.к. подошел нормативный срок). В иных случаях можно использовать действующий счетчик.

В рамках решаемых задач по цифровой трансформации электроэнергетики установка систем интеллектуального учета позволит исключить факты неправомерного энергопотребления.

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Источник: Россети Волга

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