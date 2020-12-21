НИК В5 РНК СИГРЭ поздравляет Юрия Яковлевича Лямца с юбилеем!

Сегодня отмечает юбилей признанный в России и за рубежом, один из ведущих теоретиков в области релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем, заслуженный изобретатель Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, академик АЭН ЧР Юрий Яковлевич Лямец.

С юбилеем, дорогой Юрий Яковлевич!

Юрий Яковлевич ЛЯМЕЦ – один из признанных в России и за рубежом ведущих теоретиков в области релейной защиты и автоматики (РЗА) электроэнергетических систем. Результаты работ в части информационной теории РЗА, выполненные руководимой им научной школой, отражены в статьях, опубликованных в ведущих отечественных научных изданиях, а также в докладах на отечественных и международных конференциях.

Лямец Ю.Я. родился 21 декабря 1940 года в Баку, Азербайджанской ССР. В 1962 г. окончил с отличием энергетический факультет Новочеркасского политехнического института, после чего был направлен на работу в Чувашский электротехнический научно-исследовательский институт (ЧЭТНИИ), впоследствии переименованный во Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения (ВНИИР). В 1994 году во Всесоюзном научно-исследовательском институте электроэнергетики (ВНИИЭ) Юрий Яковлевич защитил докторскую диссертацию на тему «Адаптивные реле: теория и приложение к задачам релейной защиты и автоматики электрических систем». Доктор технических наук, профессор, академик АЭН ЧР Лямец Ю.Я. с 1965 года и по настоящее время работает на кафедре теоретических основ электротехники и релейной защиты и автоматики (ТОЭ и РЗА) Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Благодаря профессору Лямцу Ю.Я. в ЧГУ на кафедре ТОЭ и РЗА началась подготовка инженеров и магистров по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

Профессор Ю.Я. Лямец – автор свыше 110 изобретений и более 350 опубликованных работ в области РЗА, в том числе двух монографий. Целый ряд предложенных им идей был реализован в изделиях, внедренных в серийное производство. Под его руководством успешно защитили диссертации и стали кандидатами наук более 25 аспирантов. Среди его учеников – ведущие специалисты электротехнических и энергетических предприятий Чебоксар и других городов России. Заслуженный изобретатель Чувашской республики (1979), заслуженный изобретатель Российской Федерации (1999). Награжден орденом и медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». В настоящее время профессор Юрий Яковлевич Лямец является председателем научно-технического совета ООО «Релематика».

Исполнительный директор В.В. Вишневский, заместитель исполнительного директора В.С. Шевелев, заместитель исполнительного директора по развитию продукции и инновациям, к.т.н. М.Г. Линт, технический директор к.т.н. С.В. Иванов, коллектив компании Релематика.

Чтобы выпускать наукоёмкую продукцию, необходимо создать крепкую передовую научную школу. На это требуются годы напряжённого труда, талантливые ученики и уникальные наставники, готовые вкладывать в своих учеников не только знания, но и частичку своего сердца. Именно таким наставником стал для нашей молодёжи Юрий Яковлевич Лямец. Он всегда окружён своими молодыми «птенцами» - по-другому он не может! Он не умеет не работать, а ученики ему в этом помогают, ежедневно консультируясь со своим Учителем.

Мы восхищаемся, Юрий Яковлевич, Вашим огромным наследием, более 30 кандидатов и докторов наук получили от Вас проходной бал в науку! Вы так нужны не только своим молодым ученикам, а всему нашему предприятию. Ведь Ваша работа – это крепкий фундамент на десятилетия успешной работы компании, которую Вы основали вместе со своими коллегами много лет назад. Огромного здоровья Вам, Юрий Яковлевич и самого необходимого в это время – ежедневной работы с учениками, которые придают Вам силу!

В.С. Шевелев – заместитель исполнительного директора ООО «Релематика».

Самая высокая мера оценки деятельности ученого в достижениях его учеников и во внедрении результатов работы в жизнь. Далеко не каждая научная школа имеет персональное имя, известное каждому специалисту – энергетику. Выражение «Это же школа Лямеца» - неофициальная высшая оценка заслуг молодых ученых, обычно используемая в адрес учеников Юрия Яковлевича на Российских и зарубежных научных и производственных публицистических платформах. Многие, предложенные школой Лямеца, фундаментальные принципы теории и практики релейной защиты, востребованы в современной электроэнергетике и используются предприятиями – изготовителями микропроцессорных устройств релейной защиты при разработке и поставках оборудования. Это особенно актуально на современном этапе повышения эффективности отечественной электроэнергетики – на этапе ее цифровой трансформации.

Поздравляем уважаемого Юрия Яковлевича с Юбилеем, желаем ему здоровья, долгих лет творческой деятельности, новых достижений, быть всегда полезным, передавая свой жизненный и научный опыт молодому поколению.

От имени предприятия ООО НПП «ЭКРА», с большим уважением, Дони Н.А., директор по науке.

С юбилеем, дорогой Юрий Яковлевич!

Вам удалось многое, и свидетельством тому большое число достойных чести своего Учителя питомцев. И в каждом из них Вы взрастили беспокойного исследователя, зажгли неугасимый огонь научного таланта.

Ваши научные труды обрели хрестоматийное значение и служат образцом научной мысли высочайшей пробы. Многие изобретения положили начало новым направлениям в релейной защите.

Владислав Антонов, один из признательных Вам учеников, д.т.н., профессор кафедры теоретических основ и релейной защиты и автоматики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, главный специалист НПП «ЭКРА».

С днем рождения, дорогой Юрий! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья в общении со всеми, кого вы любите, и успехов во всем, что вы делаете, в личной и профессиональной жизни. Это замечательное событие напоминает мне о наших встречах, мероприятиях и событиях, которые мы провели вместе за четверть века. Я действительно горжусь и счастлив, что получил возможность узнать от Вас о таких интересных явлениях и методах в области релейной защиты, как экстремальная распознаваемость повреждений, обучение релейной защиты. Все это уже сегодня проявляется в повышении качества современных систем РЗА и, безусловно, очень высоком профессиональном уровне Ваших учеников, которые благодаря Вам стали уважаемыми специалистами как в России, так и во всем мире.

Janez Zakonjšek (Янез Законьшек), Словения

Я рад поздравить Юрия Яковлевича Лямеца с юбилеем и пожелать ему здоровья и научного долголетия! Мы знакомы с ним с конца 60-х годов ХХ века, когда вместе работали на кафедре ТОЭ ВФМЭИ и ЧГУ и сотрудничали в совместных научных проектах. Лямеца Ю.Я. всегда отличали высокая научно-техническая эрудиция, аналитические способности и уменье, как говорили классики, «найти то звено цепи, которое потянув, можно вытянуть всю цепь». Эти качества позволили ему стать одним из ведущих научных работников страны в области РЗА. Разработанная им информационная теория РЗ определила основу прорывного развития алгоритмов и техники РЗ в современных условиях.

Особенностью деятельности профессора Лямеца Ю.Я. является широкое привлечение к своей работе молодежи, «пестование» студентов и молодых сотрудников, доведение их до самых высоких научных кондиций. Научная школа профессора Лямеца Ю.Я. играет большую роль в развитии теории и техники РЗА.

Отличительной чертой деятельности Лямеца Ю.Я. является гибкая взаимосвязь теоретических разработок с созданием технических устройств для их реализации. В 90-х годах Лямец Ю.Я. стал одним из организаторов научно-производственного подразделения ЧГУ, ставшего в дальнейшем основой для создания крупной научно-производственной фирмы «Релематика», играющей в стране заметную роль в разработке и изготовлении устройств РЗА.

Акад. АЭН РФ, д.т.н. профессор Миронов Ю.М

Если звезды зажигают, то это делают выдающиеся люди, энергия которых распространяется значительно шире, чем в научной сфере. Так и Юрий Яковлевич совершенно невообразимым образом оставил след в душе почти каждого, кому посчастливилось с ним общаться: бросить зерно в пытливый ум, ищущий загадок, осветить надеждой молодые глаза, протянуть руку нуждающемуся в опоре. Юрию Яковлевичу пожелаем оставаться в душе молодым, открывать в себе и учениках новые таланты, выстраивать передовые теории и давать смысл устоявшимся методам. Здоровья и

долголетия!

Андрей Подшивалин, к.т.н., Заведующий отделом ООО «Релематика».

Дорогой Юрий Яковлевич! Спасибо за Ваше время и бесценные знания, вложенные в будущего специалиста. Крепкого здоровья и новых достижений! С юбилеем!

Алексей Шевелев, к.т.н., Директор Департамента разработок ООО «Релематика».

Когда мы были молодыми, мы не только работали (хотя в ту пору у нас с Юрием Яковлевичем была пара общих трудов), было и другое времяпрепровождение. Например, отмечали регулярно День Энергетика.

На одном из таких мероприятий Юрий Яковлевич задал мне вопрос: Как я отношусь к работе на кафедре ТОЭ? Я ответила «Сочту за честь!». Сейчас, когда прошло много-много лет с еще большей искренностью и достоверностью я бы ответила на аналогичный вопрос: Считаю за честь работать вместе с Вами, Юрий Яковлевич.

Академик АЭН РФ, д.т.н. профессор Миронова А.Н.

Юрий Лямец – крупный теоретик в области релейной защиты. Наша творческая и личная дружбы длится более 50 лет. Ее истоки – в НПИ, совместная работа во ВНИИР. В ней нет места зависти и предательству. В начале этого века мною были написаны три стихотворных портрета сегодняшнего юбиляра, один из которых приведен ниже.

Есть за гранью мирозданья

Неразведанные тайны,

Нерешенные проблемы,

Хитроумные сигналы,

Аварийные процессы

Но закроет эту тему,

Упростив саму проблему,

Разработает модели,

Алгоритм для этой цели

Лямец – д.т.н., профессор.

Счастья и здоровья тебе, Изабелле и всем твоим близким, дорогой друг и коллега!

Года Нудельман - Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИР», к.т.н., профессор, заведующий кафедрой теоретических основ и релейной защиты и автоматики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

РНК СИГРЭ присоединяется к поздравлениям.