Компания «ЕС - Проект» в статусе резидента ТОР «Комсомольск» запустила уникальное для Хабаровского края предприятие, которое ориентировано на предоставление услуг в области проведения технических испытаний, исследований, анализа и сертификации металлических конструкций, изделий и материалов.

«Мы нацелены на проведение контрольно-измерительных процедур, связанных с анализом металлоконструкций, трубопроводов из стали и полиэтилена, в которых нуждаются дальневосточные строительные компании и производители строительных материалов. С учетом повышенного спроса на данный вид услуг и очень малого количества тех, кто владеет данными компетенциями, мы рассчитываем на открывающиеся возможности», - пояснил генеральный директор ООО «ЕС - Проект» Цян Гао.

Резидент ТОР арендовал производственные помещения на территории завода «Амурлитмаш» в Комсомольске-на-Амуре, создал лабораторию и оснастил ее специализированным оборудованием для проведения различных испытаний изделий и материалов, в том числе на объектах строительства. Потребителям предлагаются более 160 видов контроля – визуальный, измерительный, ультразвуковой, радиационный, капиллярный, магнитный, электрический.

В рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» об инвестиционной деятельности на ТОР «Комсомольск» инвестиционные вложения в реализацию проекта составили около 42 млн рублей. На новом предприятии трудятся 40 жителей Комсомольска-на-Амуре.

Как отметил руководитель филиала «Комсомольск» АО «УК ТОР «Хабаровск» (дочернее общество АО «КРДВ») Алексей Разин: «В соответствии с расчетами бизнес-плана, общий объем налоговых поступлений ООО «ЕС - Проект» в бюджеты различных уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды Российской Федерации за 10 лет реализации проекта превысит 441 млн рублей».

На сегодняшний день на ТОР «Комсомольск» инвестиционную деятельность ведут 24 резидента с проектами на общую сумму 36,1 млрд рублей и планами создать более 3240 рабочих мест. Из них 9 компаний свои проекты уже успешно реализовали, на новых предприятиях трудоустроено 2079 жителей Хабаровского края.