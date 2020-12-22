Анонс выпуска журнала "Энергохозяйство за рубежом" № 6-2020

В декабре вышел в свет очередной номер журнала «Энергохозяйство за рубежом» № 6-2020.

В этом номере продолжается публикация статьи «США: экономика и энергетика», которая состоит из нескольких частей. Вашему вниманию будет предоставлен обзор энергохозяйства страны, базирующийся на анализе общеэкономического положения, показателях экономического развития и внешнеэкономических связях.

В первой части статьи (октябрьский номер) представлена общая характеристика состояния экономики страны (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.), информация о топливно-энергетических ресурсах США в целом и более подробные данные о добыче и потреблении в стране нефти, природного газа (в том числе сланцевого) и угля: общие и извлекаемые запасы, расположение добывающих центров по штатам и др.

Во второй части статьи (текущий, декабрьский номер) заканчивается рассказ об угольной промышленности США и о добыче (методом выщелачивания) оксида урана и дальнейшего производства урана и начинается публикация информации о современном состоянии электроэнергетики США. Представлена динамика установленной мощности электростанций страны, производства и потребления электроэнергии, планы государства по вводу и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей.

Основной объём второй части статьи посвящен возобновляемой энергетике США. Подробно рассказывается о состоянии дел с ветроэнергетикой и солнечной энергетикой в стране: распределение ВЭС и СЭС по штатам, их установленные мощности, характеристика наиболее мощных и интересных объектов.

В следующем номере будет продолжен рассказ о возобновляемой энергетике США.

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