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Анонс выпуска журнала "Энергохозяйство за рубежом" № 6-2020

Анонс выпуска журнала Энергохозяйство за рубежом № 6-2020

22 декабря 2020, 17:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ЗА РУБЕЖОМ, ИЗДАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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РНК СИГРЭ, Энергохозяйство за рубежом, издания

В декабре вышел в свет очередной номер журнала «Энергохозяйство за рубежом» № 6-2020.

В этом номере продолжается публикация статьи «США: экономика и энергетика», которая состоит из нескольких частей. Вашему вниманию будет предоставлен обзор энергохозяйства страны, базирующийся на анализе общеэкономического положения, показателях экономического развития и внешнеэкономических связях.

В первой части статьи (октябрьский номер) представлена общая характеристика состояния экономики страны (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.), информация о топливно-энергетических ресурсах США в целом и более подробные данные о добыче и потреблении в стране нефти, природного газа (в том числе сланцевого) и угля: общие и извлекаемые запасы, расположение добывающих центров по штатам и др.

Во второй части статьи (текущий, декабрьский номер) заканчивается рассказ об угольной промышленности США и о добыче (методом выщелачивания) оксида урана и дальнейшего производства урана и начинается публикация информации о современном состоянии электроэнергетики США. Представлена динамика установленной мощности электростанций страны, производства и потребления электроэнергии, планы государства по вводу и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей.

Основной объём второй части статьи посвящен возобновляемой энергетике США. Подробно рассказывается о состоянии дел с ветроэнергетикой и солнечной энергетикой в стране: распределение ВЭС и СЭС по штатам, их установленные мощности, характеристика наиболее мощных и интересных объектов.

В следующем номере будет продолжен рассказ о возобновляемой энергетике США.

Ознакомиться с содержанием других номеров журнала «Энергохозяйство за рубежом» можно на сайте журнала, там же можно приобрести отдельные статьи и оформить подписку на журнал, начиная с любого номера (боковое меню).

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Источник: РНК СИГРЭ

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