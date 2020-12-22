Премьера заключительной серии 45-минутного документального цикла об истории электрификации дальневосточного региона с 1885 по 1945 год состоялась в День энергетика на официальном канале YouTube Дальневосточной генерирующей компании (входит в Группу РусГидро).

Фильм «План, каких не было: ГОЭЛРО» рассказывает о том, почему в пору индустриализации Дальний Восток не был охвачен масштабным государственным планом электрификации, одобренным VIII Всероссийским съездом Советом рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов РСФСР 23 декабря 1920 года. Зритель узнает об особом пути развития энергетики на этой обширной территории в 1920 – 1930-е годы.

Документальный цикл создан Музеем энергетики им. В.П. Божедомова в 2020 году в сотрудничестве с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН к 100-летию ГОЭЛРО, 15-летию АО «ДГК», 10-летию корпоративного музея энергокомпании. Он состоит из трех эпизодов. Каждый из них повествует о важных вехах в истории энергетики региона, с момента зарождения электрификации до суровых лет ВОв.

Все серии историко-документального цикла об электрификации Дальнего Востока доступны широкой аудитории:

Также в рамках празднования 100-летия Плана ГОЭЛРО в холле Музея энергетики им. В.П. Божедомова открыта фотодокументальная выставка «История энергетики России через историю РусГидро». Она создана в яркой стилистике художественного авангарда 1920-х годов и отсылает зрителя к творчеству выдающихся его представителей: Эля Лисицкого и Александра Родченко. Первыми с ней познакомятся сотрудники энергокомпании, работающие в очном режиме в одном здании с музеем. Все остальные желающие – уже после снятия ограничений, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.