Эксперты Главгосэкспертизы рассмотрели проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство оставшихся участков автомобильной дороги, которая изменит транспортные потоки региона. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу включено в Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», а также в федеральный проект «Европа – Западный Китай» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. О необходимости реализации этого проекта свидетельствуют крайняя степень загруженности трассы М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС, острые транспортные проблемы таких крупных предприятий, как АВТОВАЗ и «GM-АВТОВАЗ», а также потребности развивающейся Особой экономической зоны. Дорога позволит разгрузить плотину ГЭС, которая сейчас вынуждено выполняет функции моста, и сократит время пути между Москвой и Самарой с 16 до 8 часов при условии ввода в эксплуатацию скоростной трассы «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Сооружение моста через Волгу предусмотрено первым этапом строительства обхода, проект которого Главгосэкспертиза России одобрила ранее в октябре. В настоящее время выданы положительные заключения по проектной документации на остальные - II, III, IV и V - этапы работ.

В ходе II этапа проложат участок протяженностью 35,45 км в Ставропольском районе Самарской области, на территории Особой экономической зоны. В том числе здесь соорудят транспортную развязку на пересечении с автодорогой «Тольятти-Ягодное» и несколько путепроводов, установят наружное электроосвещение и сооружения автоматизированной системы управления движением, а также выполнят иные необходимые работы.

Продолжением обхода Тольятти станет запланированный IV этапом участок протяженностью 9,777 км, который завершится на пересечении с автодорогой М-5 «Урал», где обустроят транспортную развязку типа «неполный клеверный лист». На участке разместят пункт взимания платы, путепроводы, водопропускные трубы, площадки под трансформаторные подстанции и сооружения транспортной безопасности, на обочинах установят металлическое барьерное ограждение.

V этап работ, также получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, включает прокладку участка протяженностью 21,37 км, который начнется транспортной развязкой типа «Труба» от М-5 «Урал» и пройдет по территории Сызранского и Шигонского районов Самарской области. Здесь также построят путепроводы, пункт взимания платы за проезд, площадки под трансформаторные подстанции и сооружения транспортной безопасности, стоянки для автомобилей.

Замкнет обход города Тольятти участок III этапа протяженностью 22,878 км, который пройдет по Шигонскому району в сторону Волги – до стыка с I этапом строительства в 100 м от автодороги «Левашовка - Климовка». На протяжении участка построят эстакаду через Винокуренный овраг, мосты через реки Тайдаково и Маза, несколько путепроводов. На обочинах и на разделительной полосе установят дорожное барьерное ограждение, с обеих сторон трассы оборудуют площадки отдыха для кратковременной остановки автомобилей, склад противогололедных материалов, пост обеспечения транспортной безопасности и другие объекты.

Проектную документацию II и III этапов подготовили в АО «Институт «Стройпроект», IV и V этапов - ООО «АвтодорПроект». Единый застройщик - Хозяйственное партнерство «Концессионная компания «Обход Тольятти».

Фото: Росавтодор