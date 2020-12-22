Поздравление с Днём Энергетика в стихах от Г.С. Нудельмана

Почётный член Национального исследовательского комитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ, член Президиума РНК СИГРЭ, почётный член СИГРЭ Г.С. Нудельман поздравляет участников Сообщества с профессиональным праздником в стихах:

Призыв к друзьям Встречаем общий Праздник!

Этот 2020 - особенный год, и поздравление энергетикам звучит по-особому.

Призыв к друзьям: встречаем общий праздник!

Встречаем ДВА в ОДНОМ, таков двадцатый год:

Столетье ГОЭЛРО (какой был план прекрасный!);

День Энергетика, он в тот же день придет!

Есть много вариантов разных

Как собраться в этот праздник:

И по Viber, по WhatsApp,

И на Skype, и по Zoomу…

Все бесплатно (на АРАПА)!

Так решайся, что тут думать?

Нет для тоста лучше темы:

«СЛАВА ЦИФРОВЫМ СИСТЕМАМ,

ГЕНЕРАТОРАМ, СЕТЯМ,

ГОЭЛРО, да и ВСЕМ НАМ!»

Вместе с семьями своими,

Несмотря на пандемию,

Будем счастливы, друзья,

Порознь, вместе – ты да я!

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