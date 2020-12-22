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Поздравление с Днём Энергетика в стихах от Г.С. Нудельмана

Поздравление с Днём Энергетика в стихах от Г.С. Нудельмана

22 декабря 2020, 13:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Почётный член Национального исследовательского комитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ, член Президиума РНК СИГРЭ, почётный член СИГРЭ Г.С. Нудельман поздравляет участников Сообщества с профессиональным праздником в стихах:

Призыв к друзьям Встречаем общий Праздник!

Этот 2020 - особенный год, и поздравление энергетикам звучит по-особому.

Призыв к друзьям: встречаем общий праздник!
Встречаем ДВА в ОДНОМ, таков двадцатый год:
Столетье ГОЭЛРО (какой был план прекрасный!);
День Энергетика, он в тот же день придет!

Есть много вариантов разных
Как собраться в этот праздник:
И по Viber, по WhatsApp,
И на Skype, и по Zoomу…
Все бесплатно (на АРАПА)!
Так решайся, что тут думать?

Нет для тоста лучше темы:
«СЛАВА ЦИФРОВЫМ СИСТЕМАМ,
ГЕНЕРАТОРАМ, СЕТЯМ,
ГОЭЛРО, да и ВСЕМ НАМ!»

Вместе с семьями своими,
Несмотря на пандемию,
Будем счастливы, друзья,
Порознь, вместе – ты да я!

 

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Источник: РНК СИГРЭ

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