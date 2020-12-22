Сегодня в Ставропольском крае состоялась приуроченная к Дню энергетика торжественная церемония пуска Барсучковской малой ГЭС. Новая станция мощностью 5,25 МВт к 30 ноября успешно прошла все комплексные испытания и получила с 1 декабря разрешение на работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Ежегодно малая ГЭС будет вырабатывать более 24 млн кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии.

В церемонии пуска, состоявшейся в формате видеоконференции, приняли участие исполняющий обязанности Генерального директора – Председателя Правления РусГидро Виктор Хмарин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Это уже третья малая ГЭС, которую РусГидро построило в рамках государственной программы по поддержке ВИЭ-генерации – ДПМ ВИЭ. В июне мы ввели в эксплуатацию Верхнебалкарскую МГЭС, в ноябре – Усть-Джегутинскую. В ближайшие два года планируем завершить строительство Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2, – заявил в ходе церемонии Виктор Хмарин. – В среднесрочной перспективе РусГидро реализует на Северном Кавказе еще два проекта строительства малых ГЭС – Башенная и Псыгансу – как раз в декабре эти объекты ВИЭ-генерации РусГидро успешно прошли конкурсный отбор на строительство по договорам на поставку мощности».

Виктор Хмарин поблагодарил всех участников строительства Барсучковской МГЭС и пожелал эксплуатационному персоналу успешной дальнейшей работы.

Барсучковская МГЭС расположена вблизи города Невинномысска, на Большом Ставропольском канале. Для создания напора воды на турбинах станция использует плотину выравнивающего водохранилища Кубанской ГЭС-4, обеспечивающего водоснабжение Невинномысской ГРЭС. Такое конструктивное решение позволило снизить затраты на строительство станции и повысить эффективность использования водных ресурсов – для своей работы Барсучковская МГЭС использует воду, которая раньше просто пропускалась через водосброс гидроузла. Генеральным проектировщиком строительства станции выступил «Институт Гидропроект», строительство велось компаниями «Гидроремонт-ВКК» и «ЧиркейГЭСстрой». Все они входят в Группу РусГидро.

На Барсучковской МГЭС установлено три гидроагрегата мощностью по 1,75 МВт каждый, с поворотно-лопастными турбинами, работающими на расчетном напоре 12,7 метров. Электроэнергия выдается в энергосистему по линии электропередачи напряжением 35 кВ.

«Мы активно развиваем в нашем крае возобновляемую энергетику. На Ставрополье уже появились первые солнечная, ветровая электростанции. А к завершению года мы подходим с новым выполненным проектом в области малой гидроэнергетики - Барсучковской МГЭС, – сказал Владимир Владимиров. – Мы приветствуем новых партнеров в энергетической сфере и рассчитываем на развитие сотрудничества с теми, кто уже работает в крае. В их числе компания РусГидро, которая активно ведет модернизацию ставропольских гидроэлектростанций и помогает повысить надежность энергоснабжения и эффективность использования водных ресурсов».

Глава Ставропольского края поблагодарил весь коллектив РусГидро за сотрудничество в развитии электроэнергетического комплекса Ставрополья.

Барсучковская МГЭС – одна из семи малых гидроэлектростанций, проекты строительства которых РусГидро реализует или запланировало к реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа. Здесь существуют наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечивает их окупаемость.

Общая мощность электростанций расположенного в Ставропольском крае филиала РусГидро – Каскад Кубанских ГЭС теперь составляет 481,79 МВт. В состав филиала входят 10 гидроэлектростанций, а также первая в России гидроаккумулирующая электростанция – Кубанская ГАЭС.