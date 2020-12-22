22 декабря, в День энергетика, состоялось торжественное открытие питающего центра 110 кВ «Раменская» после завершения первого, ключевого этапа реконструкции.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин и Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин дали старт новому этапу работы подстанции 110 кВ «Раменская». После совместного нажатия символической кнопки и соответствующих регламентных действий диспетчерского персонала Центра управления сетями, расположенного в г. Подольске, новое оборудование подстанции включено в работу.

Подстанция Раменская была построена в тяжелый для страны 1942 год для электроснабжения Раменского приборостроительного завода, производившего в военные годы приборы для оборонной промышленности. В 1984 году оба трансформатора по 20 МВА были заменены на 25 МВА. Установленная мощность подстанции до настоящего времени – 50 МВА.

В результате первого этапа реконструкции повышена надежность электроснабжения потребителей г. Раменского за счет двукратного - с 2 до 4 -увеличения питающих подстанцию высоковольтных линий.

На высоковольтной подстанции введено в эксплуатацию новое элегазовое комплектное распределительное устройство контейнерного типа высокой заводской готовности, что позволило сократить площадь здания – в три раза, и в восемь раз – его объем, а также значительно уменьшить - до 1,5 месяцев - сроки монтажных работ.

Реконструкция подстанции велась с применением цифровых технологий. На питающем центре смонтированы автоматизированная система дистанционного управления электрооборудованием, микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики, позволяющие повысить наблюдаемость и управляемость энергообъектом.

На втором и третьем этапе модернизации – до 2023 года запланирована установка двух силовых трансформаторов мощностью по 40 МВА каждый, ввод нового здания распределительного устройства 6 кВ, рассчитанного на присоединение 28 линейных ячеек с вакуумными выключателями, а также продолжение работ по цифровой системе передачи информации между питающими центрами юга Подмосковья.

По словам руководителя компании «Россети Московский регион» Петра Синютина, работы по реконструкции питающего центра не останавливались ни на минуту, велись в соответствии с планом даже в период действия жестких ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Это позволило соблюсти все сроки хода реконструкции объекта, обеспечить устойчивую схему качественного энергоснабжения существующих потребителей г. Раменского, в котором проживает свыше 62 тысяч жителей, расположено более 70 социально значимых объектов и предприятий, создать резерв мощности для дальнейшего развития городского округа Раменское.

Мероприятие, прошедшее на питающем центре в г. Раменское, было приурочено к профессиональному празднику – Дню энергетика, который отмечается в самый короткий день в году. Министр энергетики Московской области Александр Самарин наградил особо отличившихся сотрудников филиалов ПАО «Россети Московский регион» в Московской области и выразил слова благодарности энергетикам компании за самоотверженный труд в сложных эпидемиологических условиях. Он также пожелал здоровья специалистам компании и успехов в работе на благо процветания Московского региона.