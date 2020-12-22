В выпуске журнала СИГРЭ ELECTRA №311, а также в ньюзлеттере СИГРЭ «Leadership Circle» опубликовано интервью с Андреем Евгеньевичем Муровым, первым заместителем Генерального директора – Исполнительным директором ПАО «Россети», Председателем Российского национального комитета СИГРЭ.

Содержание интервью:

Каковы актуальные задачи развития магистральных сетей под управлением группы «Россети» и энергетики России в целом, чтобы обеспечить устойчивое электроснабжение потребителей? Какой вы видите отрасль в середине века? Какие новые технологии будут использованы? Как меняется работа с кадрами? Как СИГРЭ может помочь вашим усилиям?

Ознакомиться с интервью на русском языке можно в файле по ссылке.

Интервью на английском языке досупно на сайте СИГРЭ по ссылке.