Глас Народа
22 декабря 2020, 17:44
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CIGRE Leadership Circle, ИЗДАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
В выпуске журнала СИГРЭ ELECTRA №311, а также в ньюзлеттере СИГРЭ «Leadership Circle» опубликовано интервью с Андреем Евгеньевичем Муровым, первым заместителем Генерального директора – Исполнительным директором ПАО «Россети», Председателем Российского национального комитета СИГРЭ.
Содержание интервью:
Ознакомиться с интервью на русском языке можно в файле по ссылке.
Интервью на английском языке досупно на сайте СИГРЭ по ссылке.
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