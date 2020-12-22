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Опубликовано интервью Председателя РНК СИГРЭ А.Е. Мурова для CIGRE Leadership Circle

Опубликовано интервью Председателя РНК СИГРЭ А.Е. Мурова для CIGRE Leadership Circle

22 декабря 2020, 17:44
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CIGRE Leadership Circle, ИЗДАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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В выпуске журнала СИГРЭ ELECTRA №311, а также в ньюзлеттере СИГРЭ «Leadership Circle» опубликовано интервью с Андреем Евгеньевичем Муровым, первым заместителем Генерального директора – Исполнительным директором ПАО «Россети», Председателем Российского национального комитета СИГРЭ.

Содержание интервью:

  1. Каковы актуальные задачи развития магистральных сетей под управлением группы «Россети» и энергетики России в целом, чтобы обеспечить устойчивое электроснабжение потребителей?
  2. Какой вы видите отрасль в середине века? Какие новые технологии будут использованы?
  3. Как меняется работа с кадрами?
  4. Как СИГРЭ может помочь вашим усилиям?

Ознакомиться с интервью на русском языке можно в файле по ссылке.

Интервью на английском языке досупно на сайте СИГРЭ по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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