АО «Мособлэнерго» успешно защитило уникальный инновационный продукт на Всероссийском конкурсе «Новая идея», где определяются лучшие научно-технические разработки молодых специалистов предприятий и организаций ТЭК. Работу под названием «Штанга диэлектрическая изолирующая для установки заземления» жюри конкурса представил главный специалист отдела технической инспекции службы надежности, производственного контроля и охраны труда АО «Мособлэнерго» Николай Чернов. Защита состоялась 22 декабря в День энергетика и проходила в режиме онлайн.



Штанга диэлектрическая изолирующая для установки заземления - это уникальное изобретение АО «Мособлэнерго», получившее патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности в июле 2020 года. Штанга используется для безопасной установки переносных заземлений в распределительных устройствах. В АО «Мособлэнерго» штанга имеет успешное практическое применение уже более года. Конструкция может применяться в сетях до 110 кВ включительно, так как длина изолирующей части составляет 1400 мм.



Главный специалист отдела технической инспекции СНПКиОТ АО «Мособлэнерго» Николай Чернов:

«Штанга диэлектрическая изолирующая позволяет регулировать угол наклона струбцины при установке заземления. Мы сделали так, что во время эксплуатации конструкции не нарушаются правила по охране труда. У штанг ШЗП стандартного применения, которые используются повсеместно, таких возможностей нет, соответственно эксплуатация проходит с нарушением всех требований. Проведенный нами анализ показал - «на рынке электротехнической продукции» подобных штаг нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наша разработка инноваторская».

Всероссийский конкурс «Новая идея» проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики РФ. Конкурс направлен на выявление и стимулирование инициативных и талантливых молодых специалистов отрасли ТЭК, а также повышения интереса к развитию науки, техники и технологий. Всего в конкурсе представлено 17 направлений, одно из которых электроэнергетика. В каждом направлении 3 номинации: идея, проект и продукт. АО «Мособлэнерго» было представлено в категории лучший инновационный продукт.



Победители и участники конкурса будут награждены дипломами на торжественной церемонии, которая запланирована в 1 квартале 2021 года.