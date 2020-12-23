Анонс выпуска журнала "Электрические станции" №12-2020

Производственно-технический журнал «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» - вопросы производства, передачи и распределения электроэнергии и тепла.

Опубликован новый, декабрьский номер журнала №12(1073) за 2020 год.

Номер посвящен 100-летию плана ГОЭЛРО, поэтому открывается он статьей, составленной по публикациям журнала «Электрические станции» разных лет, из которых выбрана интересная информация, касающаяся предыстории разработки Государственного плана электрификации России, творцов плана ГОЭЛРО и воплощения его в жизнь в первое десятилетие (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.001).

Основная статья номера «Электроэнергетика России нуждается в новом государственном плане её развития на долгосрочную перспективу» подготовлена коллективом специалистов в различных областях электроэнергетики – членов редколлегии журнала. В статье рассмотрены нынешние достижения и трудности электроэнергетики России и пути преодоления имеющихся проблем в интересах страны и её населения, а также отмечено, что формулировать эти интересы и обеспечивать их достижение должна государственная власть (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.002).

Интерес специалистов в области атомной энергетики вызовет статья «Перспективы атомной электроэнергетики в России», где кратко описывается история развития атомной электроэнергетики; указывается на влияние экономических показателей на это развитие, на конкуренцию со стороны тепловых электростанций, использующих дешевое органическое топливо, и ожидаемые трудности на ближайшее время (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.003).

Актуальны и интересны статьи «Техническое перевооружение ТЭС и повышение эффективности топливоиспользования» (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.004), «Опыт и основные тенденции в отечественном котлостроении» (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.005), «Модернизация паровых турбин при техническом перевооружении электростаций» (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.006).

Регулирование реактивной мощности является одной из ключевых задач по обеспечению нормируемых показателей качества электроэнергии. Наибольший вклад в баланс реактивной мощности вносят генераторы электростанций. Режимы недовозбуждения синхронных турбогенераторов негативно сказываются на их техническом состоянии. В статье «О регулировании реактивной мощности турбогенераторами тепловых электростанций» (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.007) рекомендуется для работы в режимах с потреблением реактивной мощности применять асинхронизированные турбогенераторы.

Кроме этого в номере опубликована статья «Северо-Западная ТЭЦ: 20 лет эксплуатации» (DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1073.12.008), в которой представлены основные достигнутые технико-экономические показатели головного энергоблока ПГУ-450Т, открывшего 20 лет назад обширную программу строительства утилизационных парогазовых установок различной мощности.

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