В этом году городской проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов, которые позволили ближе познакомиться с работой столичной промышленности: виртуальные экскурсии на заводы, мастер-классы, а также прямые эфиры с предприятий с известными ведущими, актерами театра и кино. В итоге онлайн-аудитория проекта превысила 5,4 млн человек, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Большая часть мероприятий проекта Открой#Моспром в этом году прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с коронавирусом, стали толчком для развития новых форматов. Так, в рамках проекта были сняты 16 видеоэкскурсий на московские предприятия, которые посмотрели свыше 2,4 млн человек. В режиме офлайн в этом году удалось провести только два этапа проекта: в феврале и с большими ограничениями в сентябре. Посетить 25 предприятий очно смогли порядка 4,5 тысячи человек», – отметил заместитель мэра.

Благодаря онлайн формату зрители вместе со съемочной группой заглянули на нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ», фабрику мороженого «Баскин Роббинс», Карачаровский механический завод, «Москабельмет», производство нижнего белья «Черемушки» и многие другие предприятия.

Кроме того, в этом году участие в проекте приняли известные российские артисты и телеведущие. Эфиры проходили в аккаунтах приглашенных гостей, а также в социальных сетях Открой#Моспром. Общая аудитория превысила 3 млн человек.

Особый интерес у москвичей вызвали интеллектуальные игры «Квиз, плиз!», посвященные столичной промышленности, добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Участниками десяти игр стали более семи тысяч человек – это свыше 900 команд и около 2,5 тысячи студентов из 30 столичных вузов. Организаторы провели впечатляющую работу, подготовив более 250 вопросов о работе наших заводов из самых разных отраслей: от пищевых производств до авиапрома. Часть из них озвучили известные телеведущие и артисты. Останавливаться на достигнутом мы не планируем – в следующем году москвичей ждет еще больше активностей и интересных форматов», – подчеркнул руководитель ведомства.

Участники интеллектуальных соревнований узнали, под какой маркой выпускался первый серийный советский цветной телевизор, кто из поэтов активно работал над рекламой Моссельпрома, кого можно увидеть на этикетке детского кваса «Очаковский», а также что производит предприятие, которое раньше носило название «Московский крекинг-завод №413», на какой ветке метро можно встретить тематический поезд «Московская промышленность – фронту» и что располагалось на территории общественного пространства «Арма».

Он также отметил, что в этом году проект не обошел вниманием и самых маленьких жителей столицы – в октябре совместно с компанией «Первый канал. Всемирная сеть» были запущены специальные промышленные выпуски детской познавательно-развлекательной программы «ТриО!» на канале «Карусель». В передаче в простой и понятной форме рассказывали о работе промпредприятий. В общей сложности шесть выпусков посмотрели почти 8 миллионов человек. Благодаря передаче юные зрители узнали, например, о работе столичного завода «Микрон», который производит чипы для карт «Тройка», Renault, где выпускают автомобили, «Красный Октябрь», на котором изготавливают шоколад и конфеты.

Также, чтобы поддержать столичную пищевую промышленность, в апреле шеф-повар и известный телеведущий Константин Ивлев провел шесть онлайн мастер-классов по приготовлению блюд с использованием продуктов, произведенных на московских предприятиях. Трансляции велись на сайте проекта Открой#Моспром и ютуб-канале IVLEV CHEF.

Справка:

Проект Открой#Моспром, который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в офлайн-мероприятиях проекта уже приняли участие свыше 14 тысяч человек. За время существования Открой#Моспром было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.