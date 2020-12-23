Фото: пресс-центр ТАСС-Урал, фотограф Владислав Бурнашев

Директор свердловских подразделений компании «Россети Урал» Андрей Мельников принял участие в пресс-конференции «Энергетика Свердловской области: проблемы и перспективы развития».

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов, заместитель генерального директора-директор филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго», директор компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Андрей Мельников и генеральный директор «Облкоммунэнерго» Владимир Буданов.

Во вступительном слове первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов отметил, что несмотря на сложные внешние условия 2020 года, электроэнергетика не должна стоять на месте. В следующем году начинает действовать Программа развития электроэнергетики до 2025 года, которая утверждена Указом губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. В перечне основных задач отрасли – модернизация генерирующих источников, строительство новых и обновление действующих распределительных сетей.

«Общий объем капитальных вложений на проведение указанных мероприятий составит более 8,8 миллиарда рублей. Сумма серьезная и общая задача органов власти и региональных энергокомпаний обеспечить эффективное освоение данных средств», - отметил Игорь Чикризов.

Также, в ходе пресс-конференции первый заместитель министра затронул вопросы сохраняющейся задолженности предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также планы на 2021 год по запуску солнечных электростанций в Артинском районе Свердловской области.

Подводя производственные итоги уходящего года Андрей Мельников подчеркнул, что объем финансирования инвестиционных планов «Россети Урал», включая Екатеринбург, составил более 5 млрд рублей. Введена в работу подстанция 110/10 кВ «Кемпинг», которая является одним из ключевых объектов в схеме электроснабжения городского округа Верхняя Пышма, в стадии завершения реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кушва».

«При возведении энергообъектов применены самые передовые технологии, включая цифровые решения, и оборудование ведущих отечественных производителей», - отметил Андрей Мельников.

Также энергетики «Россети Урал» в полном объёме реализовали все намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на территории Свердловской области, включая Екатеринбург. Общая сумма средств, направленных на реализацию ремонтной программы составила порядка 1,8 млрд рублей. Заменено 3 889 опор линий электропередачи, отремонтировано 466 трансформаторных подстанций и 2 862 километров линий электропередачи.

На пресс-конференции были затронуты вопросы подготовки к Всемирным летним студенческим играм 2023 года. «Россети Урал» направят порядка 1,5 млрд рублей на подготовку необходимой внешней и внутренней инфраструктуры. Эти затраты включают в себя порядка 1 млрд рублей на строительство современного цифрового центра питания - подстанции 110/10кВ «Новокольцовская» со строительством линии электропередачи 110 кВ и распределительной сети 10 кВ протяженностью более 26 км.

Подводя итоги Андрей Мельников подчеркнул, что из-за объективных экономических факторов компания «Россети Урал» потеряла объем выручки, а полезный отпуск электроэнергии, например, у филиала «Свердловэнерго» снизился на 6,2% от факта прошлого года. Стоит отметить, что в электросетевой компании разработан и реализуется комплекс мероприятий, который позволяет обеспечить финансовую устойчивость компании, несмотря на негативные факторы.

В завершении пресс-конференции первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов поздравил всех причастных с наступающим праздником – Днем энергетика, пожелал крепкого здоровья и поблагодарил за ежедневный труд!