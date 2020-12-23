Энергетики ДРСК строят в Артеме новую подстанцию

В г. Артеме Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) строят подстанцию 35 кВ «Ульяновская». Энергообъект обеспечит электроэнергией новую городскую поликлинику и дополнительные мощности для жилищного строительства.

На объекте уже завершены планировочные работы, выполнено устройство заземления, поставлено все необходимое электротехническое оборудование. Сейчас на строительной площадке идет устройство фундаментов для установки силового трансформатора, линейных порталов, распределительного устройства 6 кВ и здания ОПУ. Согласно проекту, на подстанции будет смонтирован силовой трансформатор мощностью 10 МВА.

За последние 10 лет в г. Артеме не строилось крупных подстанционных объектов и город нуждается в дополнительных мощностях. После ввода в эксплуатацию новой подстанции энергетики смогут перераспределить нагрузку в центральной части города. Строительство подстанции планируется завершить ко второму кварталу 2021 года. С учетом растущих потребностей г. Артем в новых мощностях проектом в перспективе предусматривается дальнейшее расширение подстанции «Ульяновская».

Источником финансирования этого проекта стала инвестиционная программа приморского филиала ДРСК.