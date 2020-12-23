Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий

Госдума в третьем чтении приняла закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, уточнив, что субъекты федерации теперь смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту и строительству Павла Федяева, закон позволит расселять то аварийное жилье, на расселение которого не хватало средств федерального и регионального бюджетов.

«Граждане получат возможность переехать из бараков, из домов без инженерных сетей, без канализации, без отопления в нормальные дома. То есть появится возможность объединить средства и федерального бюджета, и средства инвесторов, и застройщиков для решения такой большой и значимой проблемы, как аварийное жилье», — прокомментировал зампред комитета.

В правительстве отметили, что закон был значительно доработан с учетом всех замечаний. Например, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы комплексного развития территорий, взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставляется возмещение, включающее в себя рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. Речь идет в том числе о возмещении упущенной выгоды граждан.

Также ко второму чтению из законопроекта ушло требование о включении в программу территорий, в границах которых не менее 50% земель занимают аварийные дома. Кроме того, поправками ко второму чтению уточнены виды комплексного развития территории, жилой и нежилой застройки, и по каждой территории определяются свои четкие критерии.

В правительстве добавили, что решение о включении или не включении многоквартирного дома в границы комплексного развития принимается двумя третями голосов жильцов.

Ранее «СГ» сообщала, что общий объем жилья в РФ составляет порядка 3,8 млрд кв. метров, в том числе 2,4 млрд кв. м — многоквартирные дома. Около 44% многоквартирного фонда старше пятидесяти лет. Механизм КРТ поможет решить проблему старения жилого фонда.