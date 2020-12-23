Национальный исследовательский университет «МЭИ» стал победителем открытого конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета на создание и развитие инжинирингового центра. В конкурсе принимали участие 65 вузов. Проект инжинирингового центра НИУ «МЭИ», реализация которого начнется уже в 2021 году, занял первое место. Объем гранта составляет 300 млн рублей, 130 млн будут привлечены из внебюджетных средств.

Инжиниринговый центр «Энергетика больших мощностей нового поколения» НИУ «МЭИ» займется научно-технической разработкой и информационной поддержкой жизненного цикла силовых энергоагрегатов и энергосистем нового поколения: от предпроектных изысканий до планирования последующей модернизации и утилизации. Специалисты центра будут оказывать консультационную поддержку по сопровождению наукоемких технических проектов в области энергетики.

«НИУ «МЭИ» последовательно развивает учебно-экспериментальный энергокластер: нашим ученым, студентам и партнерам доступны эксплуатируемые тепловая, ветряная и солнечная электростанции, а это возможность ставить эксперименты, вести научно-исследовательские работы разного масштаба с апробацией результатов. Таким образом, наша экспертиза, основанная на практике, позволяет решать задачи развития энергетики. Новый центр - это еще один важнейший шаг в этом направлении», – прокомментировал событие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 650 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 179 докторов и 558 кандидатов наук.

За последние годы в НИУ «МЭИ» при участии ведущих энергетических и промышленных компаний были созданы и модернизированы учебные помещения и лаборатории, оснащенные современным оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей и научно-исследовательской деятельности.