В День энергетика «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» сделало ижевчанам подарок - на городском пруду появилась подсветка опор воздушной линии электропередачи.

Энергетики провели антикоррозийную обработку двух металлических опор и на каждую установили по 30 прожекторов. Каждый светильник оснащен 50 светодиодными модулями, защищенными высокопрочным ударостойким закаленным стеклом от проникновения влаги и пыли. Материал корпусов прожекторов выполнен из алюминиевого антикоррозийного сплава, что позволит им оставаться герметичными на протяжении многих лет. Особое внимание обращает на себя высокая энергоэффективность подсветки. Суммарная мощность 60 светильников составила всего 5 кВт.

Для обеспечения электроснабжения светильников энергетиками была проложена кабельная линия протяженностью 1,35 километра. Причем один километр кабеля проходит по дну пруда. Характеристики кабеля строго соответствуют требованиям технической политики ПАО Россети в части дополнительного бронирования поверхности кабельной линии. Современные цифровые технологии обеспечивают дистанционное управление осветительными установками с Городского диспетчерского пункта Ижевска.