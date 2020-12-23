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На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС начат этап опытно-промышленной эксплуатации

22 декабря на Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») стартовал этап «опытно-промышленная эксплуатация» энергоблока № 1 поколения III+ с реактором ВВЭР-1200: специалисты приступили к поэтапному подъему мощности реактора до номинальной.

Разрешение на начало этапа выдала Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

«Опытно-промышленная эксплуатация – это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу, - отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. - Специалистам предстоит последовательно провести большой комплекс проверок и испытаний оборудования на мощности реакторной установки от 75% до 100%, в том числе - динамические испытания с принудительным отключением различного основного оборудования. Только после подтверждения соответствия фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям энергоблок будет сдан в промышленную эксплуатацию. Мы планируем, что это произойдет в первом квартале 2021 года».

Пусковые операции на энергоблоке № 1 с реактором ВВЭР-1200 поколения III+ Белорусской АЭС начались 7 августа 2020 года, когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Затем 11 октября реакторная установка блока была выведена на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной). 3 ноября энергоблок был включен в единую энергосистему Республики Беларусь.

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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