Минстрой России готовит Изменение СП 20 «Нагрузки и воздействия», в том числе в части требований к учету снеговых и ветровых нагрузок на здания и сооружения.

«Снег, как и любая природная стихия, несет потенциальную опасность. В проекте Изменения СП 20 впервые установлены нормативные значения горизонтальной нагрузки от сползания снега, действующей на выступающие над кровлей парапеты, элементы ограждающих конструкций, фасадных систем и снегозадерживающие устройства. Это также позволяет предотвратить падение снега и льда на примыкающие участки зданий и сооружений, обеспечить безопасность людей в пешеходных зонах и проездах для автотранспорта, а также повысить долговечность элементов фасадных конструкций», – рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

В состав документа внедрен новый порядок учета сноса снега с покрытий зданий в зависимости от средней скорости ветра в зимний период и среднемесячной температуры воздуха. Внесенные дополнения и уточнения актуальны для всей территории страны, особенно для территорий Крайнего Севера и некоторых горных районов, для которых были проведены дополнительные исследования.

«Учет сноса снега с покрытий зданий в зависимости от средней скорости ветра в зимний период и среднемесячной температуры воздуха в январе позволяет облегчить покрытия зданий, возводимых на Крайнем Севере и в других районах с высокими средними скоростями ветра и низкими температурами в зимний период, что приведет к экономии строительных материалов и позволит получить экономический эффект приблизительно до 10%», – подчеркнул заведующий лабораторий №3 ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» Николай Попов.

Изменение СП 20 также связано с уточнением: порядка применения пониженных значений нагрузок, критериев динамической комфортности для общественных, административных и офисных зданий, определения высотного коэффициента для горных районов Российской Федерации, который приведен к безразмерному виду, более удобному для использования. Кроме того, дополнены его значения для отдельных горных районов Российской Федерации, которые были получены впервые.

«В документе установлены новые требования по учету динамического действия нагрузок при проектировании танцевальных залов, сцен театрально-зрелищных предприятий и трибун спортивных сооружений. Прыжки танцующих и синхронные движения сотен болельщиков могут приводить к резонансу, то есть значительному увеличению амплитуд колебаний трибун, что соответственно может привести к их повреждению. Ранее для таких объектов требовалась разработка специальных технических условий», – уточнил Дмитрий Волков.

В состав СП 20 также включено новое приложение, в котором регламентированы значения предельных прогибов и перемещений зданий и их отдельных элементов, ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований.

В целом, Изменение №3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», базового нормативного технического документа конструкторов, позволит повысить скорость и качество принимаемых проектных решений, надежность и безопасность проектирования объектов строительства, а также обеспечит практическую реализации экономии строительных ресурсов за счет более точного учета соответствующих нагрузок и воздействий.

Работа по Изменению СП 20 организована ФАУ «ФЦС» и выполнена авторским коллективом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство». В настоящее время документ завершил экспертизу ТК 465 «Строительство» и готовится к утверждению.