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Первые в Ростовской области солнечные электростанции могут построить на юге региона

Первые в Ростовской области солнечные электростанции могут построить на юге региона

23 декабря 2020, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Проекты по строительству в Ростовской области солнечных электростанций могут быть локализованы в южной и восточной зонах региона. Об этом в среду в ходе пресс-конференции сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"По нашим расчетам, оптимально размещение станций [мощностью] порядка 30 мВт, - сказал Сорокин. - Интересны для инвесторов с точки зрения размещения южные, восточные, юго-восточные территории".

Заместитель губернатора добавил, что объем инвестиций в строительство одной такой солнечной электростанции составит около 2,5 млрд рублей. В министерстве промышленности и энергетики региона рассчитывают в первой половине 2021 года провести конкурсный отбор по определению инвестора. Ориентировочный срок реализации проекта составляет один год.

В начале ноября Сорокин сообщал ТАСС, что инвесторы изучают возможность строительства в Ростовской области солнечных электростанций. Регион, по его словам, имеет потенциал, необходимый для реализации подобных проектов в сфере зеленой энергетики.

В настоящее время в Ростовской области ведется активное строительство ветроэлектростанций (ВЭС). В этом году регион вышел на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. Введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 МВт. До 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей.

Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в Ростовской области электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

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Источник: ТАСС

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