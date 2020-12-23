Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления ее экономической и иной деятельности. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления. Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон является первым опытом правового регулирования вопросов организации публичной власти на федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Система органов публичной власти территории будет состоять из Совета федеральной территории "Сириус" как представительного органа, администрации как исполнительно-распорядительного органа и иных органов публичной власти, если их образование предусмотрено уставом территории. Возглавлять совет будет председатель, а администрацию - ее глава. Глава администрации будет входить в состав Совета федеральной территории по должности, при этом он не может занимать должность председателя совета. Полномочия председателя совета могут быть досрочно прекращены его решением "в связи с утратой доверия президента Российской Федерации на основании его представления".

Клишас уточнил, что Совет федеральной территории "Сириус" будет формироваться на пять лет и включать в себя главу федеральной территории и еще 16 членов, девять из которых избираются в соответствии с законодательством о выборах и референдуме на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, трое - назначаются президентом РФ, еще трое - правительством РФ и один - высшим должностным лицом Краснодарского края. Глава федеральной территории "Сириус" избирается советом по представлению президента РФ на срок до пяти лет.

В исключительной компетенции совета будут находиться вопросы утверждения стратегии социально-экономического развития территории, в том числе определяющей приоритеты развития культуры, образования, науки, физической культуры и спорта, а также утверждения основных показателей деятельности администрации "Сириуса" на очередной год и плановый период. Бюджет федеральной территории "Сириус" начнет формироваться с 2022 года.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории "Сириус" - до 31 декабря 2025 года. До 1 февраля 2021 года президент РФ назначит временно исполняющего обязанности главы федеральной территории, который сформирует администрацию федеральной территории. Первые выборы членов совета должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.

Фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС