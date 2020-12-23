«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила 3,5 тыс. опорно-стержневых изоляторов на 40 подстанциях 220-750 кВ магистральных электрических сетей Центра. Объекты участвуют в электроснабжении 17 регионов с общим населением более 38 млн человек, обеспечивают перетоки мощности между энергосистемами. Общая стоимость работ – 42 млн рублей.

Оборудование предназначено для изоляции, позиционирования и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температур, осадки, ветер приводят к износу и разрушению опорно-стержневых изоляторов (ОСИ), что может стать причиной нештатных ситуаций. Для замены использовано современное модернизированное оборудование. Оно обладает высокой механической и электрической прочностью, термостойкостью.

Больше всего ОСИ заменено в Московской области – около 1,2 тыс. штук (34% общего объема работы). В том числе новые изоляторы установлены на узловых питающих центрах региона: подстанциях 220 кВ «Кедрово» (495 МВА), «Шмелево» (120 МВА) и «Голутвин» (380 МВА). Кроме того, модернизировано оборудование на ключевых объектах Владимирской энергосистемы – подстанции 750 кВ «Владимирская» (4 010 МВА) и «Александров» (346,5 МВА).