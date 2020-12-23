Рубрика "Прогнозы и рейтинги" (подборка новостей). Выпуск №5

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Норвежский энергетический концерн Equinor представил десятый выпуск «Энергетических перспектив»

Норвежский энергетический концерн Equinor представил десятый выпуск ежегодного сборника сценариев мирового энергетического развития до 2050 года.

Три принципиально разных сценария. Первый из них Rebalance описывает развитие мировой экономики в соответствии с целями Парижского соглашения по ограничению роста глобальной температуры («намного меньше, чем на 2 градуса Цельсия»).

Второй и третий сценарии «Реформирование» (Reform) и «Соперничество» (Rivalry) описывают вектора, при которых мир не достигнет целей Парижского соглашения.

Согласно сценарию Reform, климатическая политика будет ужесточаться в соответствии с Парижским соглашением, но недостаточно для реального достижения климатических целей. Энергетическая трансформация будет идти прежде всего в развитых странах.

В сценарии Rivalry предполагается, что климатической политике не уделяется достаточного внимания, и, следовательно, энергетический переход не набирает достаточной силы. Есть несколько признаков, что развитие идет в этом направлении, считает Equinor. Примеры тому — торговые войны, социальные и политические волнения и региональные политические конфликты. Это ведет к протекционизму, автократии, сокращению глобального сотрудничества, замедлению развития технологий и слабому экономическому росту.

Презентация приходила под слоганом: «A time of great uncertainty» («время колоссальной неопределенности»).

Примечательно, что в 2019 году норвежские нефтяники говорили, что «будущее энергетического сектора является неопределённым». То есть, неопределённость присутствует всегда, но нынче её стало больше из-за внезапно свалившейся на человечество пандемии COVID-19.

Самый большой рост предполагается в секторе электроэнергетики.

Документ доступен по ссылке.

Отчет компании DNV GL о перспективах энергетического перехода

Компания DNV GL выпустила отчет Energy Transition Outlook 2020, включающий в себя прогноз по развитию секторов ТЭК до 2050 года.

Отчет разбит на несколько частей:

Energy Transition Outlook 2020: Main report - ссылка.

Energy Transition Outlook 2020: Executive summary - ссылка.

Energy Transition Outlook 2020: Power supply and use - ссылка.

Energy Transition Outlook 2020: Oil and Gas - ссылка.

Energy Transition Outlook 2020: Maritime Forecast to 2050 - ссылка.

Также доступны отчеты для отдельных регионов:

Regional forecast - Europe - ссылка.

Regional forecast - Norway - ссылка.

Regional forecast - North East Eurasia - ссылка.

Regional forecast - North America - ссылка.

Regional forecast - Latin America - ссылка.

Regional forecast - South East Asia - ссылка.

Regional forecast - Indian Subcontinent - ссылка.

Regional forecast - OECD Pacific - ссылка.

Regional forecast - Middle East and North Africa - ссылка.

Regional forecast - Greater China - ссылка.

Regional forecast - Sub-Saharan Africa - ссылка.

Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики за октябрь 2020 года

Экология и экономика: тенденция к декарбонизации. Подготовлен Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Документ доступен по ссылке.

Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации

Подготовлен Министерством экономического развития РФ, Москва, 2019 год.

Документ доступен по ссылке.

Зеленый посткапитализм

На форуме "Сильные идеи для нового времени" Дмитрий Песков, Павел Лукша и Андрей Безруков представили форсайт "Карта будущего: ожидания и сценарии 2020–2035".

С позиции новой энергетики важны следующие моменты:

1. В поле из четырех одновременно разворачивающихся в мире сценариев будущего желательная траектория для России: избегание "Нового левого национализма" и "Периода полураспада", чтобы сконцентрироваться на формировании "Острова" - собственного глобального техно-экономического блока - и выйти к началу тридцатых на равноправных основаниях с другими глобальными лидерами на формирование "Зеленого посткапитализма".

2. Вот некоторые из ключевых позиций для российской политики:

- Лидерство в самостоятельной "зеленой" повестке за счет вхождения в "зеленые" рынки, реализации "ассиметричных" технологических ответов на проблему потепления климата, запуск сектора регенеративной экономики.

- Формирование глобального техно-экономического блока на основе следующего ценностного предложения: "открытый код" = отсутствие зависимости от одного поставщика + опора на фундаментальные исследования для технологий 21 века.

- Обеспечение мировой потребности в чистой энергии, развивая водородную и возобновляемую энергетику.

- Активация собственного и глобального человеческого капитала, чтобы сделать повестку развития не элитарной, а общестрановой – за счет построения новой образовательно-карьерной системы на принципах справедливости и массовой уникальности.

3. Озвучены в качестве примеров реализации форсайта следующие инициативы в сфере энергетики, формируемые при участии НТИ: водородные кластеры в Санкт-Петербурге и Сахалинской области, водородная дорога Москва-Казань, Черноголовка - водородный город.

Запись трансляции доступна по ссылке.

Ничего, кроме здорового воображения

Самый известный футуролог на планете — Митио Каку в октябре этого года стал хедлайнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Два года назад он буквально ошеломил гостей и участников Петербургского Международного экономического форума. Заявления доктора Каку о скором бессмертном будущем человечества, изобретении машины времени, телепортации и управлении мозгом малейшими внешними импульсами и сейчас похожи на фантастику. Хотя есть все основания поверить в его гипотезы и научные подходы.

Знаменитый деятель современной науки Митио Каку признан авторитетным специалистом в таких областях, как единая теория поля Эйнштейна, которую доктор Каку стремится довести до конца, и прогнозирование трендов, влияющих на экономику, бизнес, медицину, финансы и образ жизни человека, на основании актуальных научных исследований.

Читать далее: ссылка.