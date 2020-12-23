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В "Экодеревне" в Воронежской области построят школу с бассейном и спальным блоком

В Экодеревне в Воронежской области построят школу с бассейном и спальным блоком

23 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В новом жилом микрорайоне «Экодеревня» в поселке Лушниковка Бобровского района Воронежской области построят школу с углубленным изучением отдельных предметов, сообщает RosTender.info.

Администрация Бобровского района объявила тендер на проектирование школы. С победителем готовы заключить контракт на 14,4 млн рублей, средства поступят из федерального, областного и муниципального бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 21 января 2021 года, 28 января подведут итоги закупки.

Согласно материалам тендера, общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов рассчитана на 702 места. В школе будет действовать бассейн, а также спальный корпус интерната на 85 мест. Общая площадь зданий составит более 12 тыс. кв. метров.
Во дворе школы расположатся площадки для подвижных игр и тихого отдыха, а также спортивное ядро с футбольным полем 60 х 40 метров с искусственным газоном, беговыми дорожками и универсальной спортивной площадкой. К стадиону ученики смогут переходить по подземному переходу. Проект школы должен быть готов к концу мая 2021 года.

Завершается строительство нового в поселке Лушниковка Бобровского района. В настоящий момент здесь прокладывают внутренние и внешние коммуникации, а также дорожные сети, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Известно, что строительство жилого микрорайона «Экодеревня» ведется в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект включает 92 индивидуальных жилых дома, 92 таунхауса, а также малоэтажные многоквартирные дома на 1800 квартир.
 

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Источник: РосТендер

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