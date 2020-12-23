С начала 2020 года филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети обеспечил технологическое присоединение порядка 1300 потребителей городских и сельских поселений территории ответственности. Общая потребляемая мощность подключенных к электросетям абонентов составила 21 МВт (мегаватт).

Всего с начала года подано более 2 тыс. заявок на технологическое присоединение и увеличение присоединенной мощности. Потребителями запрошено свыше 36 МВА. Наибольшее число заявителей – потребители с мощностью до 15 кВт, субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленной и туристической сфере.

С начала текущего года обеспечены электроэнергией важные объекты социальной сферы, построенные в рамках нацпроектов. Среди них – детские сады, школы, оздоровительные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты и другие медучреждения в Апшеронском, Белореченском, Майкопском, Кошехабльском, Гиагинском, Красногвардейском районах, городе Майкопе. Доступ к электросетевой инфраструктуре предприятия получила солнечная электростанция, первая очередь которой построена в пригороде Майкопа. Реализуются мероприятия по технологическому присоединению второй очереди солнечной генерации в Шовгеновском районе.

Для выполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей ведется строительство новых и модернизация уже созданных энергообъектов. Так, с начала 2020 года построено и реконструировано 30 трансформаторных подстанций и 34,5 км воздушных линий электропередачи.

– Своевременное подключение потребителей к электросетевой инфраструктуре является стимулирующим фактором динамичного развития региона и ведет к увеличению объемов производств, созданию новых рабочих мест, повышению качества образования, здравоохранения и других социальных сфер. Поэтому данному направлению нашей деятельности мы уделяем особое внимание, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

В условиях ограничительных мер Адыгейский филиал «Россети Кубань» продолжает работу в дистанционном режиме. Все заявки на клиентское обслуживание и оказание дополнительных услуг можно подать через «Портал-тп.рф». По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные).