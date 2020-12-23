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На сайте РНК СИГРЭ доступна новая рубрика – "Системы накопления энергии"

На сайте РНК СИГРЭ доступна новая рубрика – Системы накопления энергии

23 декабря 2020, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СНЭ, АККУМУЛЯТОРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Для того, чтобы вы были всегда в курсе актуальных мировых событий, трендов и технологий в области развития и внедрения систем накопления электроэнергии, мы запускаем новую одноименную рубрику.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике.  Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Для первого выпуска новой рубрики мы подготовили следующие материалы:

 

«Росатом» взялся за накопители энергии

«РЭНЕРА» (входит в «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом») открыла новое опытно-промышленное производство на базе Московского завода полиметаллов. Там будут производить и испытывать накопители энергии для логистической спецтехники, систем оперативного постоянного тока, источников бесперебойного питания и электротранспорта. В случае успешных испытаний образцы передадут в серийное производство в «Центротех» (тоже входит в «ТВЭЛ»).

Одним из первых заказов для нового производства станет разработка и сборка накопителей энергии для Balkancar, крупного европейского производителя электротранспорта. В будущем «РЭНЕРА» планирует построить завод по сборке накопителей энергии из литий-ионных аккумуляторов и занять 40% внутреннего рынка.

Пока что доля России в производстве современных накопителей энергии крайне мала. Потенциал крупнейших отечественных производителей литий-ионных аккумуляторных ячеек (самых востребованных на рынке) около 0,15 ГВтч в год, но даже эти мощности не загружены полностью. Для сравнения, совокупные мировые мощности их производства в прошлом году превысили 241 ГВтч в год.

 

«Россети» приступили к реализации «дорожной карты» по внедрению систем накопления электроэнергии (СНЭ)

Документ подготовила Межведомственная рабочая группа при Минпромторге. В числе основных участников – Минэнерго, «Росатом», «Россети», РОСНАНО. Со стороны «Россетей» «дорожную карту» подписал первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров.

На первом этапе «Россети» проведут научно-исследовательские изыскания по выбору оптимальных технологий СНЭ для нужд электросетевого комплекса. Определятся перспективные направления работы, а также потребности в совершенствовании нормативно-правовой базы.

В 2021 году планируется разработка и утверждение стандарта применения СНЭ на электросетевых объектах, а в 2022 году необходимые изменения должны быть внесены в Техническую политику «Россетей».

Возможности накопителей позволят в отдельных случаях решить ряд вопросов, связанных с необходимостью непрерывного производства и передачи электроэнергии независимо от колебаний объёмов потребления.

Накопители могут быть эффективны в составе автономных электроустановок в труднодоступных территориях, для точечного решения отдельных вопросов по обеспечению надёжности и качества поставок энергии, а также для сглаживания пиковых нагрузок. Проекты по внедрению СНЭ способствуют развитию дополнительных нетарифных услуг Группы «Россети». 

Это подтверждается успешным применением накопителей для автономного электроснабжения удалённого поселка Менза в Забайкальском крае с 2017 года. В 2019 году «Россети» реализовали два «пилота» во Владимирской и Белгородской областях.

 

Домашние накопители энергии в ЕС: состояние дел и прогноз до 2024 года

Европейская ассоциация солнечной энергетики SolarPower Europe опубликовала свой первый доклад-прогноз распространения домашних накопителей энергии (European Market Outlook on Residential Battery Storage). Поскольку домашние системы накопления энергии (СНЭ) практически в 100% случаев устанавливаются в качестве «дополнения» к солнечной электростанции, логично, что доклад выпустила профильная, солнечная ассоциация.

В докладе отмечено, что в 2019 году произошёл мощный скачок в установках бытовых систем хранения энергии — рост рынка к прошлому году составил 57%. Европейцы инсталлировали в своих домах суммарно 745 МВт*ч накопителей и довели общую емкость домашнего хранения энергии почти до 2 ГВт*ч.

Ассоциация подчеркивает, что на сегодняшний день всего 7% фотоэлектрических систем, работающих в европейских жилых домах оснащены аккумуляторными батареями. Соответственно, существует значительный потенциал для роста рынка. При этом нет сомнений в быстром распространении домашних СНЭ по экономическим причинам. Тарифы на электроэнергию домохозяйств растут, а цены на системы хранения энергии, напротив, снижаются.

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Срок службы батареи: гонка за накопителем для экологически чистой энергии будущего

С продуваемого всеми ветрами северного побережья графства Кент (Англия) Мэри Кинг указывает на мили пустых болотистых сельскохозяйственных угодий. Скоро здесь появятся тысячи солнечных батарей и одна из крупнейших в стране аккумуляторных установок.

В миле от деревни Грейвни сотни грузовых контейнеров, полных аккумуляторных батарей доставляют энергию для британской сети. Она будет предоставлять услуги, необходимые для управления энергией ветра и солнца, запасы которой сейчас колеблются в зависимости от погоды. Эти условия необходимы для выполнения обещаний политиков о более «зеленом будущем».

«Меня беспокоит масштаб этого проекта», - говорит г-жа Кинг, пенсионерка, которая раньше работала в финансовых службах Лондона. «Мы не против возобновляемых источников энергии — мы просто считаем, что они должны быть в правильном месте».

Такие аккумуляторные заводы скоро станут привычным зрелищем по всей Великобритании. Возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, становятся дешевле ископаемого топлива в большинстве стран мира. Они нуждаются в хранении, чтобы оставаться стабильным источником энергии. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал установить достаточное количество ветряных турбин, чтобы обеспечить энергией каждый дом к 2030году. Однако такое обещание потребует принятия ряда трудных решений.

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В России придумали новый тип накопителей водородного топлива

Экспериментальную установку для разработки передовых накопителей водородного топлива создали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО "НИИЭФА"). Система, по словам создателей, не имеющая аналогов в мире, позволит улучшить технологию производства наиболее безопасных и эффективных твердотельных накопителей водорода. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Водород, как отмечают ученые НИЯУ МИФИ, это практически неисчерпаемый энергоноситель, выступающий одним из фундаментов альтернативной энергетики. Наиболее безопасный формат его хранения – твердотельные накопители. В них водород хранится не в виде взрывоопасного газа, а в виде твердого вещества, гидрида металлов.

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Источник: РНК СИГРЭ

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