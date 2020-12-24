Подстанция (ПС) 35/10 кВ «Турки» обеспечивает электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса, дома престарелых, пекарни, водозабора в районном центре Турки Саратовской области. В числе крупных потребителей – предприятие «Турковский элеватор» и асфальтобетонный завод.

В ходе строительно-монтажных работ на подстанции сооружены маслосборник, маслоприемная емкость и соединяющий их трубопровод. На новом фундаменте смонтирован силовой трансформатор Т-1 мощностью 6,3 МВА, а также выполнено его заземление. Проложены кабели, соединившие трансформатор с панелями релейной защиты автоматики. Проведены пуско-наладочные работы.

Новый силовой трансформатор установлен на подстанции 35/10 кВ «Турки» в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети». Стоимость реализации проекта составляет более 11 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию нового трансформатора позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Турковского района. Для электросетевой компании большим плюсом станет снижение технологических потерь и расходов на эксплуатацию.