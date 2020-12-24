 
Инвестиции (проекты)

Инвестпрограмма РЖД на 2021-2023 годы составит более 2 трлн рублей

Инвестпрограмма РЖД на 2021-2023 годы составит более 2 трлн рублей

24 декабря 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
109

Общий объем инвестиционной программы РЖД на 2021-2023 годы составит более двух триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Общий объем инвестиционной программы РЖД на три года превышает 2 трлн рублей, в том числе более 730 млрд рублей планируется вложить в развитие железных дорог уже в следующем году", - сказал глава кабинета министров.

На заседании он предложил обсудить проект финансового плана и инвестиционную программу РЖД до 2024 года. "Среди первоочередных крупных проектов компании - развитие железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке (так называемый проект Восточного полигона - БАМа и Транссиба), создание удобных транспортных коридоров к портам на Азовском и Черном морях, а также формирование современной высокоскоростной сети железных дорог в рамках развития Центрального транспортного узла", - перечислил Мишустин. По его словам, в программу войдут и другие инновационные проекты.

Премьер-министр указал, что "особое внимание необходимо уделить развитию пригородного сообщения". "У людей должна быть возможность добираться на общественном транспорте до любой точки быстро, комфортно и по доступным ценам", - уверен председатель правительства.

На его взгляд, "еще одно важное направление работы - обновление инфраструктуры железных дорог и подвижного состава". "Это не только приобретение новых электропоездов и локомотивов, но и создание цифровых сортировочных комплексов, установка устройств автоматики и телемеханики, внедрение ресурсосберегающих технологий", - уточнил глава кабинета министров.

"Российские железные дороги" - одна из ведущих, системообразующих компаний, которая обеспечивает рабочие места не только на транспорте, но и во многих смежных отраслях. Успешная реализация инвестиционной программы компании - необходимое условие для развития регионов и, конечно, выполнения задач, предусмотренных Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - подчеркнул Мишустин.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Запуск движения по новым 170 км ЦКАД состоится 28 декабря 24.12.2020
Запуск движения по новым 170 км ЦКАД состоится 28 декабря
Липецкий производитель 24.12.2020
Липецкий производитель "Фрутоняни" вложит более 500 млн рублей в склад
Две компании из Пермского края получат займы от ФРП на сумму 439 млн рублей 24.12.2020
Две компании из Пермского края получат займы от ФРП на сумму 439 млн рублей
В Крыму в 2021 году начнутся работы по строительству игорной зоны 24.12.2020
В Крыму в 2021 году начнутся работы по строительству игорной зоны

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно