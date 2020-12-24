Общий объем инвестиционной программы РЖД на 2021-2023 годы составит более двух триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Общий объем инвестиционной программы РЖД на три года превышает 2 трлн рублей, в том числе более 730 млрд рублей планируется вложить в развитие железных дорог уже в следующем году", - сказал глава кабинета министров.

На заседании он предложил обсудить проект финансового плана и инвестиционную программу РЖД до 2024 года. "Среди первоочередных крупных проектов компании - развитие железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке (так называемый проект Восточного полигона - БАМа и Транссиба), создание удобных транспортных коридоров к портам на Азовском и Черном морях, а также формирование современной высокоскоростной сети железных дорог в рамках развития Центрального транспортного узла", - перечислил Мишустин. По его словам, в программу войдут и другие инновационные проекты.

Премьер-министр указал, что "особое внимание необходимо уделить развитию пригородного сообщения". "У людей должна быть возможность добираться на общественном транспорте до любой точки быстро, комфортно и по доступным ценам", - уверен председатель правительства.

На его взгляд, "еще одно важное направление работы - обновление инфраструктуры железных дорог и подвижного состава". "Это не только приобретение новых электропоездов и локомотивов, но и создание цифровых сортировочных комплексов, установка устройств автоматики и телемеханики, внедрение ресурсосберегающих технологий", - уточнил глава кабинета министров.

"Российские железные дороги" - одна из ведущих, системообразующих компаний, которая обеспечивает рабочие места не только на транспорте, но и во многих смежных отраслях. Успешная реализация инвестиционной программы компании - необходимое условие для развития регионов и, конечно, выполнения задач, предусмотренных Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - подчеркнул Мишустин.