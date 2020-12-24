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Полностью восстановлено нарушенное из-за снегопада энергоснабжение части жителей Дагестана

Специалисты «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» к 16.00 мск вернули свет в дома всех потребителей, чье энергоснабжение было нарушено из-за снегопада.

Напомним, сегодня утром – с 8.30 мск -  в некоторых районах Дагестана непогода спровоцировала локальные отключения на энергообъектах 6-10 кВ. К 15.00 мск энергетикам удалось восстановить электроснабжение 90 % жителей, оставшихся без света из-за стихии. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Дежурные бригады энергетиков продолжают отрабатывать заявки, поступающие от жителей из-за точечных отключений по сети 0,4 кВ. Специалисты постоянно мониторят обстановку, готовы реагировать на любые нештатные ситуации и технологические нарушения.

Ранее количество было увеличено количество бригад и спецтехники, задействованных в аварийно-восстановительных мероприятиях. На постоянном дежурстве находятся 103 энергетика в составе 31 бригады. Мобилизовано 38 единиц спецтехники. Ситуация с энергоснабжением жителей Дагестана находится на особом контроле руководства холдинга «Россети» и компании «Россети Северный Кавказ». Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому бесплатному телефону «горячей линии» холдинга «Россети»: 8-800-220-0-220.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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