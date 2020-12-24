"Россети" подвели итоги года в Ямало-Ненецком автономном округе

Итоги года в Ямало-Ненецком автономном округе. Работу в регионе осуществляют «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС».

Количество технологических нарушений на территории региона в 2020 году снизилось на 34% по сравнению с 2017 годом. Показатели «Россети Тюмень» в регионе на точку поставки по средней продолжительности (SAIDI) и частоте прекращения передачи (SAIFI) энергии снизилась на 47% и 71% по сравнению с 2019 годом. Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 3,4 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 130 МВА трансформаторной мощности и 331,42 км ЛЭП.

Автотранспорт оснащен современными системами спутникового мониторинга с подключением к единой централизованной ГИС-системе компании. Система обеспечивает полную наблюдаемость, контроль плановых и фактических маршрутов, что особенно актуально для северных территорий.

Среди основных событий года: