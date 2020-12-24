"Россети" подвели итоги года в Ямало-Ненецком автономном округе

Итоги года в Ямало-Ненецком автономном округе. Работу в регионе осуществляют «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС».
Количество технологических нарушений на территории региона в 2020 году снизилось на 34% по сравнению с 2017 годом. Показатели «Россети Тюмень» в регионе на точку поставки по средней продолжительности (SAIDI) и частоте прекращения передачи (SAIFI) энергии снизилась на 47% и 71% по сравнению с 2019 годом. Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 3,4 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 130 МВА трансформаторной мощности и 331,42 км ЛЭП.
Автотранспорт оснащен современными системами спутникового мониторинга с подключением к единой централизованной ГИС-системе компании. Система обеспечивает полную наблюдаемость, контроль плановых и фактических маршрутов, что особенно актуально для северных территорий.
Среди основных событий года:
Завершена реконструкция ПС 500 кВ «Холмогорская» трансформаторной мощностью 1 878 МВА. Объект обеспечивает надёжное электроснабжение Пуровского района ЯНАО, где сосредоточено 45% нефтедобычи и 34% газодобычи Ямала. В числе объектов, запитанных от подстанции – дочерние предприятия «Газпрома», «Роснефти» и «НОВАТЭКа».
Завершена модернизация ПС 500 кВ «Тарко-Сале» трансформаторной мощностью 1 377 МВА. Новое оборудование повысит надёжность электроснабжения предприятий ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть».
В ЯНАО будет построена подстанция 110 кВ «Шакуровская» трансформаторной мощностью 80 МВА с двумя питающими линиями электропередачи. Будет обеспечена 100% удалённая наблюдаемость и внедрена интеллектуальная система учёта. Новый объект необходим для возрастающих потребностей столицы региона – Салехарда – единственного в мире города на линии Полярного круга. Проект обеспечит электроснабжение микрорайона Обдорский, который включает в себя 35 многоквартирных домов (около 5 600 квартир), 2 школы на 2 000 мест и детский сад на 240 мест, торговые и деловые центры. Часть квартирного фонда пойдёт на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.