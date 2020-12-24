Сегодня, 24 декабря 2020 года, «Россети» ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию 110 кВ «Ясень» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Торжественный пуск энергообъекта состоялся при участии генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского в формате телемоста.

ПС «Ясень» построена для технологического присоединения оборудования компрессорной станции «Дивенская», части проекта «Северный поток-2». Объем инвестиций в объект составил 580 млн руб. с НДС.

Работы включали строительство подстанции 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 10 МВА каждый и монтаж более 7 км воздушной линии электропередачи.

«Подстанция возведена менее чем за год. 100% оборудования отечественного производства. Новый энергообъект соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к цифровым источникам питания. Создан запас мощности для технологического присоединения 4,69 МВА. «Ясень» обеспечит не только надежное электроснабжение стратегического объекта Ленинградской области, но и будет способствовать развитию инфраструктуры всего района», – рассказал генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Подстанция укомплектована интеллектуальным вторичным оборудованием, обеспечены 100% наблюдаемость, дистанционный контроль и управление всеми аппаратами подстанции, внедрен интеллектуальный учет электроэнергии, установлены микропроцессорные терминалы защит и умная система мониторинга трансформатора.

При строительстве применены инновационные промежуточные железобетонные опоры с секционированными стойками, разработанные в рамках научно-исследовательской деятельности «Россети Ленэнерго». Их отличают высокая несущая способность, простота монтажа, долговечность (до 70 лет), устойчивость к повреждениям и простота транспортировки.

Напомним, 13 июля Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики страны. Группа «Россети» одной из первых утвердила концепцию цифровой трансформации – документ был принят советом директоров компании в 2018 году. В частности, к 2030 году все сети напряжением 35-110 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется оснастить интеллектуальной системой наблюдаемости и управления энергообъектов.