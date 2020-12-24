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24 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЦИФРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
22 декабря в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание отраслевой рабочей группы (ОРГ) при АНО «Цифровая экономика» по направлению «Цифровая промышленность» под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова. Участие в заседание рабочей группы также приняли Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и Генеральный директор ООО «Цифра» Игорь Богачев.
Минпромторг России представил стратегию развития Государственной информационной системы промышленности. Кроме того, на заседании обсудили методику оценки цифровой зрелости предприятий промышленности, а также экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации.
В своей вступительной речи Олег Бочаров отметил, что одной из основных задач рабочей группы в следующем году останется развитие ГИСП как главной цифровой платформы взаимодействия государства с индустриальным сектором.
В этом году Минпромторг России и Фонд развития промышленности провели комплексный анализ путей совершенствования системы, подготовили стратегия ее развития до 2025 года. В проекте стратегии учтено значительное количество предложений экспертного сообщества. ГИСП может и должна развиваться как точка сбора эффективных государственных и частных сервисов для развития всех отраслей промышленности,
- прокомментировал Олег Бочаров.
Особое внимание уделили методике оценки «цифровой зрелости» промышленных предприятий, разработанной Минпромторгом России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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