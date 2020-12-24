Работы на участке в крымском поселке Кацивели, где будет построена игорная зона, планируется начать в первом квартале 2021 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг журналистам на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"В первом квартале [2021 года] коллеги, знаю, приступают уже к работам на объекте", - сказал глава Крыма.

Он выразил уверенность, что игорная зона будет давать доход в бюджеты различных уровней.

Об игорной зоне

В октябре 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Игорная зона, по данным властей города, расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в поселке Кацивели. Администрация Ялты опубликовала фотоснимки с эскизом проекта ансамбля. Территорию бывшего санатория "Фортуна", в соответствии с требованиями федерального законодательства, вывели за границы Ялты.

В интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что, по его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. Игорная зона будет ориентирована, в первую очередь, на приезжих и на состоятельных людей.

По мнению экспертов и представителей властей Крыма, игорная зона сможет привлечь состоятельных туристов, в том числе иностранцев, что особенно актуально для полуострова. Для сравнения, игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, созданную в 2016 году, только за первые два года посетили более 850 тыс. человек из 146 стран. В 2018 году доля иностранцев, посетивших ее, составила 16% от общего количества гостей (годом ранее - 5%). А для туров в Сочи открываются зарубежные чартерные рейсы. Например, налажено прямое авиасообщение Сочи с Израилем, что способствовало увеличению турпотока.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.

Фото: Глава республики Крым Сергей Аксенов

© Сергей Павлив/ТАСС