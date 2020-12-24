Две компании из Пермского края получат займы от Фонда развития промышленности (ФРП) России. Общая сумма финансовой поддержки составит 439 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

«Кунгурскому литейно-механическому заводу» из Пермского края одобрен заем на 116,8 млн руб. для запуска производства чугунных фланцев и линейных оконцевателей для опорных изоляторов. Они используются при строительстве и эксплуатации проводов и кабелей на опорах воздушных линий электропередач или воздушных линий связи и электростанций. В качестве сырья выступают отбракованные нефтегазовые трубы, не подлежащие восстановлению, что увеличит показатели программ утилизации отработанных труб, а также снизит потребление металлов первого передела.

Пермский «Камтэкс-Химпром» с привлечением займа на 323 млн руб. заменит устаревший реактор для сохранения единственного в России производства фталевого ангидрида, который используется в химической промышленности для производства лаков, красок и пластификаторов.