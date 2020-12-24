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Две компании из Пермского края получат займы от ФРП на сумму 439 млн рублей

Две компании из Пермского края получат займы от ФРП на сумму 439 млн рублей

24 декабря 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА, ФРП
Источник: Коммерсантъ

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Две компании из Пермского края получат займы от Фонда развития промышленности (ФРП) России. Общая сумма финансовой поддержки составит 439 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

«Кунгурскому литейно-механическому заводу» из Пермского края одобрен заем на 116,8 млн руб. для запуска производства чугунных фланцев и линейных оконцевателей для опорных изоляторов. Они используются при строительстве и эксплуатации проводов и кабелей на опорах воздушных линий электропередач или воздушных линий связи и электростанций. В качестве сырья выступают отбракованные нефтегазовые трубы, не подлежащие восстановлению, что увеличит показатели программ утилизации отработанных труб, а также снизит потребление металлов первого передела.

Пермский «Камтэкс-Химпром» с привлечением займа на 323 млн руб. заменит устаревший реактор для сохранения единственного в России производства фталевого ангидрида, который используется в химической промышленности для производства лаков, красок и пластификаторов.

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Источник: Коммерсантъ

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