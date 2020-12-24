Производитель продуктов детского питания АО «Прогресс» (Липецкая область, работает под брендом «Фрутоняня») намерен инвестировать 504,4 млн руб. собственных средств в строительство склада для хранения готовой продукции детского питания. Об этом сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области. Площадь склада составит более 7 тыс. кв. м.

По данным Kartoteka.ru, АО «Прогресс» зарегистрировано в Липецке в 1988 году. Производительность предприятия — более 1,4 млрд единиц продукции в год. У компании 19 центров продаж в России и странах СНГ. «Прогресс» производит более 250 продуктов под торговым брендом «Фрутоняня», а также питьевую и минеральную воду «Липецкий бювет». Согласно «СПАРК-Интерфакс», 35% АО владеет Ольга Белявцева (занимает шестое место в рейтинге 25 богатейших женщин России журнала Forbes с состоянием $500 млн), еще 39,3% у Светланы Борцовой (также входит в рейтинг Forbes с состоянием $250 млн), вдовы сооснователя «Прогресса» Юрия Борцова. Выручка АО за 2019 год составила 26,45 млрд руб., чистая прибыль — 4,27 млрд руб. Гендиректор — Наталья Медунова.