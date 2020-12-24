 
Инвестиции (проекты)

Липецкий производитель "Фрутоняни" вложит более 500 млн рублей в склад

Липецкий производитель Фрутоняни вложит более 500 млн рублей в склад

24 декабря 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
164

Производитель продуктов детского питания АО «Прогресс» (Липецкая область, работает под брендом «Фрутоняня») намерен инвестировать 504,4 млн руб. собственных средств в строительство склада для хранения готовой продукции детского питания. Об этом сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области. Площадь склада составит более 7 тыс. кв. м.

По данным Kartoteka.ru, АО «Прогресс» зарегистрировано в Липецке в 1988 году. Производительность предприятия — более 1,4 млрд единиц продукции в год. У компании 19 центров продаж в России и странах СНГ. «Прогресс» производит более 250 продуктов под торговым брендом «Фрутоняня», а также питьевую и минеральную воду «Липецкий бювет». Согласно «СПАРК-Интерфакс», 35% АО владеет Ольга Белявцева (занимает шестое место в рейтинге 25 богатейших женщин России журнала Forbes с состоянием $500 млн), еще 39,3% у Светланы Борцовой (также входит в рейтинг Forbes с состоянием $250 млн), вдовы сооснователя «Прогресса» Юрия Борцова. Выручка АО за 2019 год составила 26,45 млрд руб., чистая прибыль — 4,27 млрд руб. Гендиректор — Наталья Медунова.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Коммерсантъ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Запуск движения по новым 170 км ЦКАД состоится 28 декабря 24.12.2020
Запуск движения по новым 170 км ЦКАД состоится 28 декабря
Инвестпрограмма РЖД на 2021-2023 годы составит более 2 трлн рублей 24.12.2020
Инвестпрограмма РЖД на 2021-2023 годы составит более 2 трлн рублей
Две компании из Пермского края получат займы от ФРП на сумму 439 млн рублей 24.12.2020
Две компании из Пермского края получат займы от ФРП на сумму 439 млн рублей
В Крыму в 2021 году начнутся работы по строительству игорной зоны 24.12.2020
В Крыму в 2021 году начнутся работы по строительству игорной зоны
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно