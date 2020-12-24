Компания «Россети Кубань» построила ее за восемь месяцев. Сегодня состоялся официальный ввод в эксплуатацию.

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, появление нового объекта снимет часть нагрузок с других городских подстанций. Более надежным станет энергоснабжение свыше 320 тыс. жителей, а также 240 социально значимых объектов, среди которых краевая клиническая больница №1.

В официальной церемонии запуска приняли участие вице-губернатор края Александр Трембицкий и глава «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

По словам Александра Трембицкого, подстанция «Ангарская» является важным инфраструктурным объектом для всего города.

– Ее запуск даст дополнительные энергоресурсы строящимся жилым микрорайонам, объектам социальной сферы, а также обеспечит запас мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы, – сказал заместитель руководителя региона. – Динамика потребления электроэнергии на территории края неуклонно растет. Прирост за пять лет составил 3,8%. Более половины потребляемой мощности приходится на Краснодар и его пригород, а также Сочи и юго-западные районы края.

Глава «Россети Кубань» Сергей Сергеев отметил, что строительство подстанции соответствуют концепции компании «Цифровая трансформация 2030». Мощность центра питания 50 МВА, но учитывая скорость застройки прилегающего микрорайона, предусмотрена возможность дальнейшего увеличения мощности до 80 МВА.

– Подстанция «Ангарская» – главный инвестиционный проект компании «Россети Кубань» в уходящем году. При содействии краевых властей мы завершили строительство энергообъекта в кратчайшие сроки – за восемь месяцев. Сегодня подстанция готова присоединить к электросетям компании жилые дома и объекты социальной сферы общей мощностью более 17 мегаватт. В 2021 году объем технологического присоединения вырастет еще на 8 мегаватт, – подчеркнул Сергей Сергеев.

«Россети Кубань» ежегодно наращивают объемы инвестпрограмм. В 2021-2023 годах планирует направить в новое строительство и реконструкцию порядка 19,5 млрд рублей.