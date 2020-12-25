 
Инвестиции (проекты)

Четырехполосная дорога будет построена от трассы "Таврида" до Судака

Четырехполосная дорога будет построена от трассы Таврида до Судака

25 декабря 2020, 10:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
162

Четырехполосная дорога будет построена от главной трассы Крыма до города Судак, где проходит всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы приняли решение - сделаем четырехполосный съезд с трассы "Таврида" до Судака. Решение уже принято, проектируется дорога", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что дорога будет доходить до города и площадки в бухте Капсель, где проходит форум "Таврида" и, как сообщалось ранее, планируется построить стационарный комплекс.

Глава Крыма добавил, что также планируется провести в бухту Капсель водовод, который также обеспечит водой соседние населенные пункты, построить канализационно-насосную станцию.

"Также обсуждается открытие набережной [кластера "Таврида"], если не будет режим антитеррористической защиты нарушен, вопрос о том, чтобы дать возможность торговать. Это рабочие моменты, мы сейчас по ним общаемся", - отметил он.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака, сейчас в бухте Капсель строится комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

 

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод всей трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На Стойленском ГОКе модернизируют участок производства железорудного концентрата 25.12.2020
На Стойленском ГОКе модернизируют участок производства железорудного концентрата
В Сочи может появиться канатка на Большой Ахун 25.12.2020
В Сочи может появиться канатка на Большой Ахун
Хабаровский край получит средства на расселения аварийного жилья 25.12.2020
Хабаровский край получит средства на расселения аварийного жилья
Музей Мирового океана получит экспозиционный корпус 25.12.2020
Музей Мирового океана получит экспозиционный корпус

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Live!
+