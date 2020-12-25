Рады представить Вашему вниманию двадцать пятый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №25:

Невозобновляемое терпение

Евгений Огородников, журнал «Эксперт», 2020 год.

В ближайшие недели правительству РФ предстоит определиться с параметрами программы дальнейшей поддержки возобновляемой энергетики в России. Немногочисленные участники отрасли хотят, чтобы комфортные условия, созданные для них на этапе запуска производств, сохранялись как минимум до 2035 года. Программа поддержки ВИЭ, отвечающая интересам отраслевого лобби, по оценкам, обойдется экономике в 1,4 трлн рублей на горизонте 2025–2050 годов. В свою очередь многие потребители энергии считают, что ту же задачу по созданию мощностей ВИЭ можно решить в разы дешевле. Но для этого нужно отказаться от концепции поддержки промышленного компонента отрасли ВИЭ через рынок электроэнергии и стимулировать конкуренцию инвесторов и локальных производителей оборудования.

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Сейчас необходимо сформировать понимание, какой электроэнергетика должна стать к 2050 году

Интервью заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака, газета «Энергетика и промышленность России».

Сейчас необходимо сформировать понимание, какой электроэнергетика должна стать к 2050 году и что для этого предстоит сделать, т.е. вопрос, который стоит не только перед Минэнерго, но и перед отраслевым сообществом, – это долгосрочная стратегия развития отрасли.

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Статьи по теме «Рыночные тренды в развитии Internet-of-Things»

Брутян М.М. Маркетинговые особенности продвижения товара, создаваемого в рамках концепции интернета вещей // Практический маркетинг. 2018. № 7 (257). Статья доступна по ссылке. Гулин К.А., Усков В.С. О роли интернета вещей в условиях перехода к четвертой промышленной революции // Проблемы развития территории. 2017. № 4 (90). С. 112-131. Статья доступна по ссылке. Иванов В.Н., Иванов А.В. Концепция эволюции систем интернета вещей // Омский научный вестник. 2016. № 5 (149). С. 147-151. Статья доступна по ссылке. Куприяновская Ю.В. и др. Умный контейнер, умный порт, BIM, интернет вещей и блокчейн в цифровой системе мировой торговли // International Journal of Open Information Technologies. 2018. Т. 6. № 3. С. 49-94. Статья доступна по ссылке. Маркеева А.В. Социальные последствия развития интернета вещей (IOT) // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2016. Т. 12. № 2. С. 236-240. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Явление электропроводности в полимерных полупроводниках: механизм электропроводности, способы и эффективность допирования»

Жмурова А.В. Механизмы электропроводности в нанокомпозитах с проводящей полимерной матрицей // Наука и современность. 2015. № 39. С. 103-108. Статья доступна по ссылке. Мадьяров В.Р. Исследование проводимости полупроводниковых материалов по частотным характеристикам пропускания свч-волн // Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика. 2015. № 6 (179). С. 92-96. Статья доступна по ссылке. Кобрянский В. М. Многослойные гибридные солнечные батареи на основе кристаллического кремния и сопряженных полимеров // Возобновляемая энергетика XXI век: Энергетическая и экономическая эффективность, 2016. 2016. С. 22-26. Статья доступна по ссылке. Малышев И. В., Гончарова О. А. Исследование собственной КВЧ проводимости полупроводников // Наука и образование на рубеже тысячелетий. 2018. С. 168-174. Статья доступна по ссылке. Потапов А. А. Природа и механизм проводимости полупроводников // Путь науки. 2014. №. 1. С. 85-88. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Защита цифровых прав»

Агибалова Е.Н. Цифровые права в системе объектов гражданских прав // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2020. № 1. С,. 90-99. Статья доступна по ссылке. Андреева Г.Н. Электронное правительство в Германии: организация, цифровая трансформация и правовое регулирование // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия: Государство и право: Реферативный журнал. 2018. № 3. С. 71-75. Статья доступна по ссылке. Антропов Р.В., Смолич К.С., Смолич С.В. Особенности подготовки IT-специалистов в условиях современного глобального рынка информационных технологий: обращение к опыту Германии // Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. № 10. С. 44-50. Статья доступна по ссылке. Белов В.Б. Цифровая повестка российско-германской хозяйственной кооперации // Современная Европа. 2018. № 2 (81). С. 120-128. Статья доступна по ссылке. Варламова Н.В. Цифровые права - новое поколение прав человека? (окончание) // Труды Института государства и права РАН. 2019. № 5. С. 141-167. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Инструменты обеспечения цифрового суверенитета»

Гайсинский И.Е., Никоненко Н.Д. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры государственного и муниципального управления в рамках цифрового суверенитета // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. № 2. С. 26-29. Статья доступна по ссылке. Даниленков А.В. Государственный суверенитет Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" // Lex russica (Русский закон). 2017. № 7 (128). С. 154-165. Статья доступна по ссылке. Джойс Э.А., Симаков А.А. Цифровой суверенитет и правовое регулирование пиринговых платежных систем // Научный вестник Омской академии МВД России. 2018. № 3 (70). С. 54-60. Статья доступна по ссылке. Ефремов А.А. Формирование концепции информационного суверенитета государства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 201-215. Статья доступна по ссылке. Зорина Е.Г. Информационный суверенитет современного государства и основные инструменты его обеспечения // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2017. №3. С. 35-348. Статья доступна по ссылке.

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