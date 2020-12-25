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Глава "Россетей" выделил основные итоги 2020 года

Глава Россетей выделил основные итоги 2020 года

25 декабря 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Павел Ливинский в ходе торжественного пуска 4 сетевых объектов, состоявшегося сегодня, подвёл предварительные итоги работы Группы компаний «Россети» в уходящем году.

«Год был непростым, но несмотря на это стал одним из самых результативных для «Россетей». Сохранилась тенденция к повышению надёжности, своевременно реализованы мероприятия инвестпрограммы и концепции «Цифровая трансформация 2030», - отметил глава компании.

Основные тезисы

  • Аварийность снижена на 10% в годовом сравнении. Показатели продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения передачи энергии на точки поставки улучшились на 19% и 7%. В срок проведены необходимые мероприятия по подготовке к зимнему максимуму нагрузок.
  • Объём финансирования инвестиционной программы в целом по Группе в 2020 году составляет 281 млрд рублей. По состоянию на конец года будет введено 8 600 МВА трансформаторной мощности и 22 700 км линий электропередачи.

Знаковые проекты

  • Ведён 300-километровый энерготранзит в Иркутской области для выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС в Пеледуйское энергокольцо. Выдана мощность Нововоронежской АЭС-2 и Адыгейской ВЭС;
  • Построены транзиты системного значения 500 кВ «Невинномысск – Моздок» и 330 кВ «Артём – Дербент»;
  • Введены подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области, 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области, первая в Воронежской области цифровая подстанция 110 кВ «Спутник» и первый цифровой объект в СКФО – 110 кВ «Город» в Чеченской Республике;
  • Полностью завершены работы по подключению Афипского НПЗ. Выполнены запланированные на этот год мероприятия по расширению пропускной способности БАМ и Транссиба и подключению резидентов ТОР на Дальнем Востоке.

На особом контроле – технологическое присоединение медицинских объектов. Всего с начала пандемии «Россети» обеспечили более 136 МВт для 1 083 медицинских учреждений. В рекордные сроки доступ к инфраструктуре получили новые инфекционные центры в Москве, Пскове, Воронеже и других городах. 

Результаты цифровой трансформации за 2017-2020 гг.

  • 84 цифровые подстанции, каждая из которых может функционировать без постоянного присутствия персонала;
  • 38 цифровых районов электрических сетей и 22 цифровых центра управления сетями, включая первый межрегиональный диспетчерский пункт в Курске;
  • Проект «Цифровой электромонтер» реализован в «Россети Московский регион» и «Россети Северо-Запад». В 2021 году начнётся его тиражирование. Реализация позволит повысить производительность труда, безопасность персонала и улучшить оперативность реагирования;
  • Компания заблаговременно подготовилась к вступлению в силу 522-ФЗ об интеллектуальном учёте. Более 2 млн «умных» счётчиков уже внедрено в периметре «Россетей». В планах до 2030 года – 18,1 млн приборов.

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Источник: ПАО "Россети"

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