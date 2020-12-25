Глава "Россетей" выделил основные итоги 2020 года

Павел Ливинский в ходе торжественного пуска 4 сетевых объектов, состоявшегося сегодня, подвёл предварительные итоги работы Группы компаний «Россети» в уходящем году.

«Год был непростым, но несмотря на это стал одним из самых результативных для «Россетей». Сохранилась тенденция к повышению надёжности, своевременно реализованы мероприятия инвестпрограммы и концепции «Цифровая трансформация 2030», - отметил глава компании.

Основные тезисы

Аварийность снижена на 10% в годовом сравнении. Показатели продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения передачи энергии на точки поставки улучшились на 19% и 7%. В срок проведены необходимые мероприятия по подготовке к зимнему максимуму нагрузок.

Объём финансирования инвестиционной программы в целом по Группе в 2020 году составляет 281 млрд рублей. По состоянию на конец года будет введено 8 600 МВА трансформаторной мощности и 22 700 км линий электропередачи.

Знаковые проекты

Ведён 300-километровый энерготранзит в Иркутской области для выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС в Пеледуйское энергокольцо. Выдана мощность Нововоронежской АЭС-2 и Адыгейской ВЭС;

Построены транзиты системного значения 500 кВ «Невинномысск – Моздок» и 330 кВ «Артём – Дербент»;

Введены подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области, 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области, первая в Воронежской области цифровая подстанция 110 кВ «Спутник» и первый цифровой объект в СКФО – 110 кВ «Город» в Чеченской Республике;

Полностью завершены работы по подключению Афипского НПЗ. Выполнены запланированные на этот год мероприятия по расширению пропускной способности БАМ и Транссиба и подключению резидентов ТОР на Дальнем Востоке.

На особом контроле – технологическое присоединение медицинских объектов. Всего с начала пандемии «Россети» обеспечили более 136 МВт для 1 083 медицинских учреждений. В рекордные сроки доступ к инфраструктуре получили новые инфекционные центры в Москве, Пскове, Воронеже и других городах.

Результаты цифровой трансформации за 2017-2020 гг.