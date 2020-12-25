Иркутская нефтяная компания построит завод полимеров

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство Иркутского завода полимеров. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Строительство Иркутского завода полимеров ведется вблизи города Усть-Кута в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта Иркутской нефтяной компании, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа с месторождений и участков недр, разрабатываемых ИНК в Восточной Сибири. Новый завод по производству полиэтилена на базе технологии UNIPOL™ будет выпускать полимеры различной плотности, применяемые для производства широкого спектра товаров, востребованных как на российском, так и на международном рынках, - в том числе в медицине, автомобилестроении, космической отрасли и авиастроении. Проект реализуется совместно с японской компанией Toyo Engineering Corporation.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство производственных линий, инженерно-технических и транспортных коммуникаций на площадке Иркутского завода полимеров. Производственная мощность завода по сырью составит 872 тыс. тонн в год в режиме работы на смеси этановой и пропановой фракций, или 807 тыс. тонн в год - на этановой фракции. Проектный объем выпуска товарной продукции - 650 тыс. тонн в год линейного полиэтилена низкой и высокой плотности.

Объекты разместят на двух площадках - основной (верхней) технологической площадке и отгрузочной (нижней) площадке, соединенных техническим коридором коммуникаций. Также планируется отвод земельных участков под размещение коридора коммуникаций, автомобильной дороги и железнодорожных путей. Инженерная защита территории предполагает устройство нагорных канав на верхней площадке завода.

Генеральная проектная организация – ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ».

Фото: ООО «ИНК»