Накануне в Москве состоялась рабочая встреча Главы РА Мурата Кумпилова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Обсуждались основные показатели социально-экономического развития, особое внимание было уделено проектам, которые являются точками роста и имеют большое значение для развития экономического потенциала Адыгеи. В их числе – создание инфраструктуры горного кластера и индустриального парка в Тахтамукайском районе.

Глава Адыгеи доложил о текущей социально-экономической ситуации, принимаемых мерах по минимизации негативного влияния пандемии на экономику региона и дальнейших перспективах развития. Прежде всего, они связаны с максимально эффективным использованием возможностей, которые предоставляет федеральный центр в рамках госпрограмм, национальных проектов, принимаемых антикризисных мер.

Мурат Кумпилов также отметил значимость для республики нового инструмента – Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, реализация которой при поддержке Правительства началась в этом году. Программа включает комплекс мероприятий, предусматривающих раскрытие экономического потенциала региона. Способствовать этому будут также парковые зоны с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой.

По мнению руководства республики, такие точки роста повлияют на повышение инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности в регионе. С этой целью в Адыгее уже идет работа над созданием индустриального парка на территории Тахтамукайского района.

В ходе встречи Мурат Кумпилов представил концепцию проекта, обратил внимание на его преимущества, удобное местоположение, наличие развитой транспортной инфраструктуры. На территории формируемой промышленной зоны планируется создать производственные и складские площади для размещения предприятий. При этом в рамках создания необходимой инфраструктуры для данной промышленной зоны и формирования на ее базе особой экономической зоны необходима соответствующая поддержка по линии Минэкономразвития России.

Еще одним драйвером развития не только туризма, но и экономики региона может стать горнолыжный курорт «Лагонаки». В соответствии с проектом там планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса. Реализация проекта позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест. В рамках Индивидуальной программы развития Республики Адыгея предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, а также электроснабжение курорта «Лагонаки».

Напомним, в 2021 году Адыгея получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на реализацию данной программы. Средства будут направлены, в том числе на реконструкцию автодороги «Даховская - плато Лагонаки», газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском и обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под строительство жилья многодетным семьям.

Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития будет поддерживать создание нового горнолыжного курорта в Адыгее. При этом важно, чтобы финансирование проекта за счет частных инвестиций было синхронизировано с графиком реализации Индивидуальной программы развития региона.

«Вместе с уже существующими и проектируемыми курортами, такими как Архыз и Мамисон, мы получим целую сеть региональных курортов на Кавказе. Это позволит сформировать уникальный горнолыжный кластер на юге России», - заявил глава Минэкономразвития.

Мурат Кумпилов поблагодарил Министра экономического развития РФ за поддержку и подчеркнул важность взаимодействия с федеральным центром для решения значимых для региона задач.