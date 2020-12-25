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Музей Мирового океана получит экспозиционный корпус

Музей Мирового океана получит экспозиционный корпус

25 декабря 2020, 10:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство экспозиционного корпуса Музея Мирового океана в Калининграде. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Первый в России комплексный Музей Мирового океана, посвященный судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии, был создан 12 апреля 1990 года. Первые выставочные площади оборудовали на судне «Витязь», пришвартованном на вечную стоянку на реке Преголя в центре Калининграда. Вскоре рядом с «Витязем» у музейного причала встала списанная дизель-электрическая подводная лодка Б-413 и судно «Космонавт Виктор Пацаев». В 2003 году завершилось строительство главного корпуса с конференц-залом, в 2006-м прошел капремонт портового склада довоенной постройки, где открыли экспозицию «Морской Кёнигсберг-Калининград».

В 2007 году музею передали корпус «Пакгауз» и памятник архитектуры XIX века «Фридрихсбургские ворота» - единственный сохранившийся до наших дней элемент кёнигсбергской крепости. Музею Мирового океана принадлежит и памятник архитектуры XIX века «Королевские ворота», где размещена экспозиция «Великое посольство». Администрация музея занимает здание, в котором до Второй мировой войны более шестидесяти лет находилось консульство Бельгии. В Главном корпусе музея установлено 14 морских и пресноводных аквариумов объемом 16 250 л, а также 15 сравнительно небольших аквариумов общим объемом 3 400 л. Число их обитателей, среди которых есть акулы, скаты, пираньи, мурены, коралловые рыбки, крабы, лангусты, морские звезды и другие животные, превышает 300 экземпляров более чем 130 видов морских существ.

Сейчас музей активно расширяется, создавая новые выставочные залы и образовательные площадки.

Проектная документация, повторно одобренная Главгосэкспертизой России, предусматривает строительство экспозиционного корпуса «Мировой океан». Два года назад Главгосэкспертиза уже выдавала заключение по проекту, но в проектную документацию внесли корректировки, связанные, в том числе, с изменением состава кровли, устройством противопожарных поясов на фасадах и перепроектированием блоков помещений.

Экспозиционный корпус, который откроют на набережной Петра Великого, станет домом для научно–познавательного музея, который представит Мировой океан во всем его многообразии. Архитектурной доминантой комплекса будет уникальное сооружение в виде шара, остекление которого состоит из более чем 3 тыс. сегментов. Внутри здания высотой 42 м расположат более 30 аквариумов с морской водой общим весом около 1 тыс. тонн. Кроме залов с экспозициями здесь оборудуют различные лаборатории, предназначенные для проведения образовательной и просветительной работы, а также лекционную аудиторию на 140 мест, включая места для людей с ограниченными физическими возможностями. Также в его состав войдёт музейно-образовательный центр «ОКЕАНиЯ».

Общая площадь корпуса составляет 9973 кв.м. Рядом с ним разместят яхтенную гавань, парк науки и зону рекреации «Янтарное море». Над рекой возведут стилизованный под океанскую волну навес площадью более 2 тыс. кв.м. После ввода в строй нового комплекса зданий экспозиционная площадь музея вырастет в четыре раза и составит 6 тыс. кв.м, что позволит в полтора раза увеличить музейный фонд. Развитие музея повлечет приток посетителей: как ожидается, ежегодно его смогут посетить более 800 тыс. человек.

Строительство планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «СтройМонолитСервис».

Фото: klops.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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