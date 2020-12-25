Национальный исследовательский университет «МЭИ» и оператор цифровых возможностей МегаФон подписали соглашение о сотрудничестве по запуску образовательного проекта «Лаборатория Интернета вещей НИУ «МЭИ».

Новый проект позволит объединить усилия компании и вуза в подготовке специалистов для телекоммуникационной отрасли, радиоэлектронной промышленности и ИТ-предприятий. Обе стороны будут проводить совместные исследования для развития технологий Интернета вещей (IoT - Internet of Things), Промышленного Интернета вещей (IIoT - Industrial Internet of Things) и других технологий Индустрии 4.0.

Помимо проведения ряда образовательных мероприятий, студенты и сотрудники НИУ «МЭИ» будут участвовать в работах, направленных на применение и исследование различных аспектов Интернета вещей - от простейших элементов умного дома до систем беспроводного сбора данных на основе технологий NB-IoT, 3G/4G/LTE и Wi-Fi. МегаФон предоставит для тестирования членам команды «Лаборатории Интернета вещей НИУ «МЭИ» необходимое оборудование, программное обеспечение, а также доступ к собственным информационным ресурсам.

НИУ «МЭИ» стал первым университетом, с которым МегаФон подписал соглашение о сотрудничестве с использованием цифровых технологий.

«МегаФон активно развивает направление IoT-продуктов, компания является лидером по количеству обслуживаемых IoT-устройств по итогам 2019 года. Для решения практических и научно-технических задач мы ищем талантливых молодых специалистов. НИУ «МЭИ» - один из ключевых вузов по подготовке специалистов технического профиля в таких стратегически важных областях как энергетика, радиоэлектроника, машиностроение и телекоммуникации. Мы решили объединить наши возможности для повышения уровня компетенции специалистов отрасли», - говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

«В нашем вузе уже есть успешные образовательные программы и решения в сфере киберфизических систем, Интернета вещей и Промышленного Интернета вещей. Все они были созданы в рамках решения задач федерального проекта «Цифровые технологии». И везде мы сочетаем применение информационных технологий, накопленного опыта и новейших научных достижений. Сотрудничество с МегаФоном позволит на практике применять научные знания, а также использовать в работе новейшее оборудование. Это отличный пример сотрудничества вуза и бизнеса для развития сквозных цифровых технологий», - прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

На базе лаборатории планируется проведение научно-технических проектов по интеграции различных проводных и беспроводных датчиков, сенсоров и исполнительных устройств в информационные системы IoT и IIoT. Команда лаборатории также будет заниматься проектированием и подготовкой к производству устройств для киберфизических систем и промышленного Интернета вещей, умной энергетики и транспортной инфраструктуры, умного города и дома, сельского хозяйства и здравоохранения, для улучшения логистики, построения систем геолокации, мониторинга, беспилотного транспорта.

Кроме того, в рамках соглашения будут проводиться научно-технические конкурсы и семинары для студентов и аспирантов, которые подготовит совместная команда ведущих сотрудников МегаФона и НИУ «МЭИ». Победители конкурсов смогут проходить практику и стажировку в области разработки IoT-технологий для компании «МегаФон» с возможностью дальнейшего трудоустройства. Подготовка специалистов для внедрения и исследования информационных систем, включающих технологии и протоколы IoT и IIoT, такие как NB-IoT, CSD/HSCSD, GPRS/EDGE/HSPA/LTE, LTE-M, Wi-Fi, позволит активно развивать российский ИТ-сектор.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки бакалавриата (специалитета) и 17 направлениям подготовки магистратуры проходят обучение более 16000 студентов, около 650 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1500 преподавателей и учёных, в том числе 179 докторов и 558 кандидатов наук.

За последние годы в НИУ «МЭИ» при участии ведущих энергетических и промышленных компаний были созданы и модернизированы учебные помещения и лаборатории, оснащенные современным оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей и научно-исследовательской деятельности.

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