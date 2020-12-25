Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию производственных площадок фабрики окомкования Стойленского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Стойленский горно-обогатительный комбинат был основан в 1961 году для разработки одного из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии. Сегодня предприятие входит в тройку ведущих российских компаний по производству железорудного сырья с долей на рынке свыше 18 %. Добываемая в карьере богатая руда, с содержанием железа свыше 50 %, отгружается потребителям. Железистые кварциты направляют на обогатительную фабрику, где путем магнитной сепарации получают железорудный концентрат.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция корпуса фильтрования и склада влажного концентрата фабрики окомкования, что позволит повысить качество железорудного концентрата. Все объекты будут расположены на территории Стойленского ГОКа в Юго-Западном промышленном районе города Старый Оскол в Белгородской области.

В ходе реконструкции площадки обогатительной фабрики планируют построить новые здания и сооружения, включая корпус измельчения, склад азотной кислоты, транспортные галереи, перегрузочный узел и эстакады технологических коммуникаций. Здесь также проведут реконструкцию корпуса фильтрования, склада концентрата и иных действующих зданий и сооружений, входящих в состав фабрики окомкования. Кроме того, на ее территории проложат сети инженерно-технического обеспечения, внутриплощадочные проезды и тротуары с асфальтобетонным покрытием.

Проектная организация – ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр».

Фото: vk.com/sgok_ru