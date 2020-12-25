Газификация в российских регионах будет осуществляться до границ земельного участка потребителя, при этом все административные барьеры при подключении будут устранены, рассказал Николай Шульгинов в ходе заседания Общественного совета при Минэнерго России. Заседание прошло под председательством Президента, Председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа.

Основной темой повестки стало рассмотрение концепции газификации Российской Федерации, а также обсуждение разработанной Минэнерго модели социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения страны. В настоящий момент Правительством готовится единая программа газификации, напомнил Министр.

«Будет единая программа газификации вместо разрозненных разноуровневых программ. Газификация будет осуществляться в соответствии с единым планом, так сказать, до забора потребителя. Также важной составляющей новой концепции является упрощение процесса подключения для гражданина – он сможет воспользоваться «единым окном», получив услугу посредством заключения единого комплексного договора поставки газа», – отметил Николай Шульгинов.

Министр подчеркнул, что создание условий для газификации и газоснабжения регионов страны является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Минэнерго.

«Для достижения заявленных целей и повышения темпов газификации Минэнерго России была разработана новая концепция по газификации, а также подготовлена соответствующая «дорожная карта». Уже состоялось обсуждение новой концепции на площадке Совета Федерации. «Дорожная карта» была внесена в правительство, состоялось её расширенное обсуждение», – отметил Николай Шульгинов.

Минэнерго, Минстрой и Ростехнадзор разрабатывают меры для снижения административных барьеров при реализации программы газификации, это позволит удешевить её, уменьшить размер необходимых инвестиций для выполнения поручения Президента по повышению доступности газоснабжения, сообщил Павел Сорокин, выступая на заседании.

Замминистра напомнил, что существенно сократить стоимость подключения газа для населения, а также обеспечить заполненность газопроводов и гарантировать доведение газа до потребителя станет возможным благодаря планомерной работе над «расшивкой» перегруженных газораспределительных сетей – это может повысить газификацию ещё на 2-3 п.п. Кроме того, необходимо провести работу над топливно-энергетическими балансами с регионами, синхронизировать планы регионов и единого оператора по газификации, а также повысить общее качество предоставляемых потребителю услуг через формирование системы «единого окна», перечислил он.

«Россия уже на сегодняшний день находится среди лидеров Евразийского континента с точки зрения уровня газификации, но при этом наш потенциал остается крайне высоким», – добавил Павел Сорокин.

В завершение дискуссии Герман Греф отметил высокую заинтересованность участников Общественного совета при Минэнерго России в обсуждении актуальных проблем отрасли.